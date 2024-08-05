В Миассе уменьшат последствия ливней очисткой русла реки. Фото

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Природа. Челябинск, берег, трава, небо, река миасс, природа, река кама
В зоне ЧС и ниже расчищают русло реки Миасс Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Миассе Челябинской области в зоне ЧС и ниже по руслу началась расчистка реки от мусора и веток. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В прошедшую пятницу совместно с представителями Союза промышленных предприятий обсудили мероприятия, которые помогут уменьшить последствия и улучшить паводковую обстановку. Уже начались работы по опиловке деревьев и расчистке русла реки от мусора и веток», — цитируют слова и. о. главы округа Олега Буданова администрация округа.

Буданов отметил, что в первую очередь работы ведутся на территориях, попавших в зону ЧС, а также ниже по течению реки. 5 августа здесь работают замгубернатора региона Алексей Фартыгин и представители МЧС под руководством генерала Юрия Буренко. Они обследуют территорию для выявления способов улучшения прохождения воды.

Ранее URA.RU сообщало, что Миасс попал в перечень территорий, где были объявлены режимы ЧС. Из-за продолжительных и сильных ливней, которые начались 26 июля, выпало до семи месячных норм осадков.

Эксперты обследуют реку Миасс
Эксперты обследуют реку Миасс

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В Миассе Челябинской области в зоне ЧС и ниже по руслу началась расчистка реки от мусора и веток. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В прошедшую пятницу совместно с представителями Союза промышленных предприятий обсудили мероприятия, которые помогут уменьшить последствия и улучшить паводковую обстановку. Уже начались работы по опиловке деревьев и расчистке русла реки от мусора и веток», — цитируют слова и. о. главы округа Олега Буданова администрация округа. Буданов отметил, что в первую очередь работы ведутся на территориях, попавших в зону ЧС, а также ниже по течению реки. 5 августа здесь работают замгубернатора региона Алексей Фартыгин и представители МЧС под руководством генерала Юрия Буренко. Они обследуют территорию для выявления способов улучшения прохождения воды. Ранее URA.RU сообщало, что Миасс попал в перечень территорий, где были объявлены режимы ЧС. Из-за продолжительных и сильных ливней, которые начались 26 июля, выпало до семи месячных норм осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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