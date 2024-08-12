Общественное движение «Другая Украина» обратилось к Организации Объединенных Наций с требованием не признавать международные соглашения, подписанные Владимиром Зеленским после 21 мая 2024 года. По мнению движения, Зеленский утратил легитимность в качестве президента Украины. Об этом сообщил глава «Другой Украины» Виктор Медведчук.
«Другая Украина» обратилась к генсеку ООН с заявлением «о недопустимости регистрации Секретариатом ООН международных договоров (соглашений), подписанных от имени Украины после 21 мая утратившим легитимность экс-президентом Зеленским»», — заявил Медведчук, текст опубликован на сайте движения. Он призывает ООН созвать заседание Совета Безопасности для обсуждения ситуации на Украине.
В обращении к ООН «Другая Украина» выражает беспокойство по поводу нарушения конституционного порядка и дискриминации граждан на Украине. Медведчук подчеркивает необходимость восстановления правопорядка и защиты прав и свобод человека. Он уверен, что преступный режим Зеленского должен быть рассмотрен объективно со стороны ООН.
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