«Другая Украина» обратилась в ООН с просьбой признать Зеленского нелегитимным

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Глава "Другой Украины" Виктор Медведчук заявил, что преступный режим Зеленского должен получить объективную оценку ООН
Глава "Другой Украины" Виктор Медведчук заявил, что преступный режим Зеленского должен получить объективную оценку ООН Фото:

Общественное движение «Другая Украина» обратилось к Организации Объединенных Наций с требованием не признавать международные соглашения, подписанные Владимиром Зеленским после 21 мая 2024 года. По мнению движения, Зеленский утратил легитимность в качестве президента Украины. Об этом сообщил глава «Другой Украины» Виктор Медведчук.

«Другая Украина» обратилась к генсеку ООН с заявлением «о недопустимости регистрации Секретариатом ООН международных договоров (соглашений), подписанных от имени Украины после 21 мая утратившим легитимность экс-президентом Зеленским»», — заявил Медведчук, текст опубликован на сайте движения. Он призывает ООН созвать заседание Совета Безопасности для обсуждения ситуации на Украине.

В обращении к ООН «Другая Украина» выражает беспокойство по поводу нарушения конституционного порядка и дискриминации граждан на Украине. Медведчук подчеркивает необходимость восстановления правопорядка и защиты прав и свобод человека. Он уверен, что преступный режим Зеленского должен быть рассмотрен объективно со стороны ООН.

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Общественное движение «Другая Украина» обратилось к Организации Объединенных Наций с требованием не признавать международные соглашения, подписанные Владимиром Зеленским после 21 мая 2024 года. По мнению движения, Зеленский утратил легитимность в качестве президента Украины. Об этом сообщил глава «Другой Украины» Виктор Медведчук. «Другая Украина» обратилась к генсеку ООН с заявлением «о недопустимости регистрации Секретариатом ООН международных договоров (соглашений), подписанных от имени Украины после 21 мая утратившим легитимность экс-президентом Зеленским»», — заявил Медведчук, текст опубликован на сайте движения. Он призывает ООН созвать заседание Совета Безопасности для обсуждения ситуации на Украине. В обращении к ООН «Другая Украина» выражает беспокойство по поводу нарушения конституционного порядка и дискриминации граждан на Украине. Медведчук подчеркивает необходимость восстановления правопорядка и защиты прав и свобод человека. Он уверен, что преступный режим Зеленского должен быть рассмотрен объективно со стороны ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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