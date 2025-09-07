Западные страны применяют прямой шантаж, давление и санкции, чтобы воспрепятствовать формированию многополярного мира и сохранить глобальное доминирование. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Этому [многополярному миру] пытаются помешать западные страны, пытаются сохранить свое доминирование, прибегая уже к прямому шантажу, давлению, санкциям. Ну и колоссальное злоупотребление, конечно, ролью доллара. Тарифные войны, которые Соединенные Штаты навязывают всем остальным... Это все <...> используется как средство подавления конкурентов», — подчеркнул Сергей Лавров в беседе с журналистом.
По словам главы МИД, действия западных государств направлены не на защиту собственных законных интересов, а на подавление конкурентов с помощью экономических рычагов и политического давления. По словам дипломата, эти меры наносят ущерб не только противникам Вашингтона, но и мировой экономике в целом.
Ранее Сергей Лавров уже отмечал, что Запад злоупотребляет ролью доллара и использует тарифные войны для сдерживания конкурентов, а также препятствует формированию многополярного мира. По его словам, западные страны отказываются от принципов добросовестной конкуренции, прибегая к санкциям и давлению.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также призывал не ограничиваться западной точкой зрения при оценке международных событий. Отношения между Россией и странами Запада остаются напряженными, передает MK.RU. Европа не может оказать давление на Россию без помощи США, сообщает RT.
