Якушев: 1,3 млн россиян подали заявки на подключение к газовым сетям

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В РФ газовые сети подвели к границам более чем миллиона земельных участков
В РФ газовые сети подвели к границам более чем миллиона земельных участков Фото:

По всей стране принято более 1,3 миллиона заявок на социальную догазификацию. Об этом заявил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, в рамках программы к газовым сетям подключено 616 тысяч домов. 

«По всей стране принято более 1,3 миллиона заявок на социальную догазификацию. <...> В республике [Башкортостан] принято 62,8 тысяч заявок на догазификацию, в более чем 46,5 тысяч домовладений уже пользуются газом», — сообщил Якушев в ходе пуска газа в деревне Кулгушево Республики Башкортостан. Его слова передает пресс-служба партии. Он отметил, что уже 616 тысяч земельных участков подключены по программе.

В Башкирии также стартовала программа газификации СНТ. Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что регион имеет один из самых высоких уровней газификации населенных пунктов. По программе до 2025 года газопроводы введены в маленькие населенные пункты, а по президентской программе догазификации газ пришел еще в 45 тысяч домовладений.

Как сообщил гендиректор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, выполнено 60 тысяч договоров по догазификации и подключении 181 нового населенного пункта. По его мнению, в Башкортостане высокий потенциал подключения домов к газу в рамках программы. «Я думаю, еще 30-40 тысяч домов мы сможем подключить в Республике», — отметил Густов.

В апреле 2024 года председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества. Программа также стала бессрочной и теперь включает социальные объекты.

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По всей стране принято более 1,3 миллиона заявок на социальную догазификацию. Об этом заявил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, в рамках программы к газовым сетям подключено 616 тысяч домов.  «По всей стране принято более 1,3 миллиона заявок на социальную догазификацию. <...> В республике [Башкортостан] принято 62,8 тысяч заявок на догазификацию, в более чем 46,5 тысяч домовладений уже пользуются газом», — сообщил Якушев в ходе пуска газа в деревне Кулгушево Республики Башкортостан. Его слова передает пресс-служба партии. Он отметил, что уже 616 тысяч земельных участков подключены по программе. В Башкирии также стартовала программа газификации СНТ. Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что регион имеет один из самых высоких уровней газификации населенных пунктов. По программе до 2025 года газопроводы введены в маленькие населенные пункты, а по президентской программе догазификации газ пришел еще в 45 тысяч домовладений. Как сообщил гендиректор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, выполнено 60 тысяч договоров по догазификации и подключении 181 нового населенного пункта. По его мнению, в Башкортостане высокий потенциал подключения домов к газу в рамках программы. «Я думаю, еще 30-40 тысяч домов мы сможем подключить в Республике», — отметил Густов. В апреле 2024 года председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества. Программа также стала бессрочной и теперь включает социальные объекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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