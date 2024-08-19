Исследование запасов рыбы позволит России сохранить присутствие в морских районах, где ведут деятельность США, Норвегия, Япония и другие страны. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил о выделении на развитие рыбохозяйственного комплекса более 700 млн рублей. Эксперты URA.RU объяснили, что за водные биоресурсы, так как они ограничены, идет борьба на международном уровне.
Михаил Мишустин на совещании назвал изучение водных биологических ресурсов важным направлением наряду с селекцией, семеноводством и другими сферами агронауки. 537,9 млн рублей на исследования будут выделены Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО, подведомственное учреждение Росрыболовства). В распоряжении правительства указано, что работы будут проводиться во внутренних водных объектах и морских водах РФ и за пределами исключительной экономической зоны страны.
«Это позволит организовать экспедиции по оценке запасов водных биоресурсов, в первую очередь на озере Байкал, а также еще в семи российских субъектах — Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Тюменской областях, Ненецком автономном округе, республиках Карелия и Коми. Ученые будут работать в Тихом океане, на морях», — отметил председатель правительства.
Еще 57,6 млн рублей направят на капитальный и текущий ремонт в филиалах ВНИРО. Это позволит обновить помещения для выполнения научно-исследовательских работ. Также отремонтировать планируется учебно-морскую базу Керченского государственного морского технологического университета.
«Рассчитываем, что такие меры будут способствовать укреплению нашего суверенитета в науке и технологиях и повышению качества подготовки молодых специалистов для рыбохозяйственного комплекса», — сказал Михаил Мишустин.
В морях и океанах, где Россия присутствует наряду с другими странами, научные работы решают вопрос сохранения за РФ возможности для дальнейшей работы в этих районах, объяснил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Он добавил, что водные биоресурсы ограничены, за них идет борьба.
«Россия участвует примерно в 50 соглашениях по различным районам мирового океана. По международным правилам, если в каком-то из них мы не присутствуем в течение пяти лет, то лишаемся права заниматься там рыболовством. Когда в каком-то районе мы проводим научные исследования, то не только понимаем, в каком состоянии там находятся биоресурсы, но и сохраняем за собой право на их добычу в этих морях», — отметил Савельев.
Рыболовы России ведут лов на основании многосторонних соглашений с Норвегией, США, Данией и Фарерскими Островами, Китаем, Японией, КНДР и Республикой Корея, Исландией, Кубой, Марокко. Некоторые договоренности в этом году начали пересматривать. В марте 2024 года денонсировано соглашение с Великобританией, но это было скорее политическим жестом, считает генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Дереветняк.
«Россия показала всему миру, что может денонсировать любое рыболовное соглашение. Но думаю, вряд ли будет аналогичный пересмотр договоренностей с другими странами. По Северному бассейну мы зависим от экономических зон других государств, например, Норвегии и Фарерских островов, и от международных вод, по которым у нас тоже есть договоры», — резюмировал эксперт.
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