Путин запретил Великобритании ловить рыбу в Баренцевом море

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин денонсировал договор, который позволял морякам Британии ловить рыбу в Баренцевом море Фото:

Договор, что британские моряки могут ловить рыбу в акватории РФ, денонсирован. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

«Соглашение от 1956 года, разрешавшее британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря, денонсировано», — говорится в тексте указа. Его подписал Владимир Путин.

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Договор, что британские моряки могут ловить рыбу в акватории РФ, денонсирован. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Соглашение от 1956 года, разрешавшее британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря, денонсировано», — говорится в тексте указа. Его подписал Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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