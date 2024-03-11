Путин запретил Великобритании ловить рыбу в Баренцевом море

Владимир Путин денонсировал договор, который позволял морякам Британии ловить рыбу в Баренцевом море
Договор, что британские моряки могут ловить рыбу в акватории РФ, денонсирован. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.
«Соглашение от 1956 года, разрешавшее британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря, денонсировано», — говорится в тексте
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