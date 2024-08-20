Трое фигурантов дела Абызова вышли на свободу

Адвокат Аснис: трое фигурантов дела Абызова освободились, отбыв наказание
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Трое обвиняемых по делу бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова отбыли свое наказание
Трое обвиняемых по делу бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова отбыли свое наказание Фото:

Трое фигурантов дела экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова освобождены после отбытия наказания. Об этом сообщил адвокат Абызова Александр Аснис.

«Галина Фрайденберг была освобождена из-под стражи в конце июля, у нее истек срок по наказания», — заявил адвокат агентству РИА Новости. Екатерина Заяц и Олег Серебренников, которые находились под домашним арестом, тоже освобождены.

Адвокат уточнил, что Фрайденберг, занимавшая должность директора по экономике и финансам «РЭМиС» и осужденная на восемь лет, была освобождена 25 июля и отправилась в Новосибирск. В связи с ее госпитализацией рассмотрение апелляционных жалоб в Мосгорсуде было отложено до 29 августа.

Абызов был задержан в марте 2019 года по делу о хищении и вывозе за рубеж четырех миллиардов рублей. Преображенский суд Москвы в декабре 2021 года приговорил Абызова к 12 годам строгого режима и штрафу в 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества.

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Трое фигурантов дела экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова освобождены после отбытия наказания. Об этом сообщил адвокат Абызова Александр Аснис. «Галина Фрайденберг была освобождена из-под стражи в конце июля, у нее истек срок по наказания», — заявил адвокат агентству РИА Новости. Екатерина Заяц и Олег Серебренников, которые находились под домашним арестом, тоже освобождены. Адвокат уточнил, что Фрайденберг, занимавшая должность директора по экономике и финансам «РЭМиС» и осужденная на восемь лет, была освобождена 25 июля и отправилась в Новосибирск. В связи с ее госпитализацией рассмотрение апелляционных жалоб в Мосгорсуде было отложено до 29 августа. Абызов был задержан в марте 2019 года по делу о хищении и вывозе за рубеж четырех миллиардов рублей. Преображенский суд Москвы в декабре 2021 года приговорил Абызова к 12 годам строгого режима и штрафу в 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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