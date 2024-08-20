Трое фигурантов дела Абызова вышли на свободу

Трое фигурантов дела экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова освобождены после отбытия наказания. Об этом сообщил адвокат Абызова Александр Аснис.
«Галина Фрайденберг была освобождена из-под стражи в конце июля, у нее истек срок по наказания», — заявил адвокат агентству РИА Новости. Екатерина Заяц и Олег Серебренников, которые находились под домашним арестом, тоже освобождены.
Адвокат уточнил, что Фрайденберг, занимавшая должность директора по экономике и финансам «РЭМиС» и осужденная на восемь лет, была освобождена 25 июля и отправилась в Новосибирск. В связи с ее госпитализацией рассмотрение апелляционных жалоб в Мосгорсуде было отложено до 29 августа.
Абызов был задержан в марте 2019 года по делу о хищении и вывозе за рубеж четырех миллиардов рублей. Преображенский суд Москвы в декабре 2021 года приговорил Абызова к 12 годам строгого режима и штрафу в 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества.
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