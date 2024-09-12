Пентагон смоделировал последствия ядерного взрыва в России и в Европе

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Перформанс "TOWER_1929: HUSKY TUNES EXPERIENCE" на Белой Башне. Екатеринбург, ноутбук, война, ядерный взрыв, смотрит в монитор, ролик, испытание оружия
Пентагон заключит контракт на цифровое моделирование последствий ядерного взрыва Фото:

Пентагон заключил контракт с американской компанией на проведение исследований воздействия ядерного оружия на аграрный сектор. В рамках исследования предполагается смоделировать последствия ядерного взрыва не только в Восточной Европе, но и в России. Об этом сообщили журналисты российского издания, которые ознакомились с документами Министерства обороны США.

«Расширить географический охват моделирования, чтобы включить в него бывшие страны Восточного блока <…> обновить программный код для регионов за пределами Восточной Европы и западной части России», — написали в РИА Новости со ссылкой на документы Минобороны США. Соглашение планируется заключить эксклюзивно с одной компанией.

Согласно данным, от подрядчика с использованием программного обеспечения требуется смоделировать последствия ядерного взрыва. Стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов. Заказчиком выступает Инженерный корпус американской армии.

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Пентагон заключил контракт с американской компанией на проведение исследований воздействия ядерного оружия на аграрный сектор. В рамках исследования предполагается смоделировать последствия ядерного взрыва не только в Восточной Европе, но и в России. Об этом сообщили журналисты российского издания, которые ознакомились с документами Министерства обороны США. «Расширить географический охват моделирования, чтобы включить в него бывшие страны Восточного блока <…> обновить программный код для регионов за пределами Восточной Европы и западной части России», — написали в РИА Новости со ссылкой на документы Минобороны США. Соглашение планируется заключить эксклюзивно с одной компанией. Согласно данным, от подрядчика с использованием программного обеспечения требуется смоделировать последствия ядерного взрыва. Стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов. Заказчиком выступает Инженерный корпус американской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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