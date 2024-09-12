Пентагон смоделировал последствия ядерного взрыва в России и в Европе

Пентагон заключил контракт с американской компанией на проведение исследований воздействия ядерного оружия на аграрный сектор. В рамках исследования предполагается смоделировать последствия ядерного взрыва не только в Восточной Европе, но и в России. Об этом сообщили журналисты российского издания, которые ознакомились с документами Министерства обороны США.
«Расширить географический охват моделирования, чтобы включить в него бывшие страны Восточного блока <…> обновить программный код для регионов за пределами Восточной Европы и западной части России», — написали в РИА Новости со ссылкой на документы Минобороны США. Соглашение планируется заключить эксклюзивно с одной компанией.
Согласно данным, от подрядчика с использованием программного обеспечения требуется смоделировать последствия ядерного взрыва. Стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов. Заказчиком выступает Инженерный корпус американской армии.
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