Лавров: ВСУ выживают из Курской области

ВС РФ, несомненно, "выжмут" ВСУ из Курской области, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
ВС РФ вытесняют ВСУ из Курской области и, несомненно, вытеснят окончательно. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Армия России уверенно выживает ВСУ из Курской области и, несомненно, выживет», — заявил Сергей Лавров. Он сделал это заявление во время встречи с представителями стран БРИКС в Санкт-Петербурге.
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