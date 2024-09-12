Лавров: ВСУ выживают из Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ, несомненно, "выжмут" ВСУ из Курской области, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров
ВС РФ, несомненно, "выжмут" ВСУ из Курской области, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ вытесняют ВСУ из Курской области и, несомненно, вытеснят окончательно. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Армия России уверенно выживает ВСУ из Курской области и, несомненно, выживет», — заявил Сергей Лавров. Он сделал это заявление во время встречи с представителями стран БРИКС в Санкт-Петербурге.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ вытесняют ВСУ из Курской области и, несомненно, вытеснят окончательно. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Армия России уверенно выживает ВСУ из Курской области и, несомненно, выживет», — заявил Сергей Лавров. Он сделал это заявление во время встречи с представителями стран БРИКС в Санкт-Петербурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...