«Аэрофлот» впервые запускает прямые рейсы из Петербурга в Бангкок

"Аэрофлот" начинает полеты в Бангкок с 31 октября, сообщили в пресс-службе авиакомпании
С 31 октября авиакомпания «Аэрофлот» впервые запустит прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок. Об этом сообщили в пресс-службе аэрофлота.
«Аэрофлот» впервые запускает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок», — заявили пресс-служба «Аэрофлота» в официальном telegram-канале. Там добавили, что полеты начнутся с 31 октября на самолетах Airbus A330. Рейсы в столицу Таиланда будут отправляться по четвергам и субботам, а обратные — по пятницам и воскресеньям.
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