«Аэрофлот» впервые запускает прямые рейсы из Петербурга в Бангкок

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"Аэрофлот" начинает полеты в Бангкок с 31 октября, сообщили в пресс-службе авиакомпании
"Аэрофлот" начинает полеты в Бангкок с 31 октября, сообщили в пресс-службе авиакомпании Фото:

С 31 октября авиакомпания «Аэрофлот» впервые запустит прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок. Об этом сообщили в пресс-службе аэрофлота. 

«Аэрофлот» впервые запускает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок», — заявили пресс-служба «Аэрофлота» в официальном telegram-канале. Там добавили, что полеты начнутся с 31 октября на самолетах Airbus A330. Рейсы в столицу Таиланда будут отправляться по четвергам и субботам, а обратные — по пятницам и воскресеньям. 

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С 31 октября авиакомпания «Аэрофлот» впервые запустит прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок. Об этом сообщили в пресс-службе аэрофлота.  «Аэрофлот» впервые запускает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок», — заявили пресс-служба «Аэрофлота» в официальном telegram-канале. Там добавили, что полеты начнутся с 31 октября на самолетах Airbus A330. Рейсы в столицу Таиланда будут отправляться по четвергам и субботам, а обратные — по пятницам и воскресеньям. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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