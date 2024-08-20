Российский президент Владимир Путин заверил, что всех террористов, виновных в преступлениях в Донбассе и Курской области, ждет кара. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Беслан.
«Россия победила террористов на Кавказе, победит и неонацистов, творящих преступления в Донбассе и Курской области. <…> Мы покараем преступников. В этом не может никаких сомнений», — сказал Путин в ходе своего визита в Беслан, где в 2004 году террористы взяли в заложники школу.
Россия в настоящий момент проводит спецоперацию на Украине. Киев периодически проводит теракты на российской территории. С 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Сейчас их продвижение остановлено, отмечали в ВС РФ, однако бои продолжаются.
Владимир Путин прибыл в Беслан 20 августа. Он впервые посетил школу, где произошел теракт в 2004 году.
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