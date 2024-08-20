Путин: террористов настигнет кара. Видео

20 августа 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подчеркнул, что все террористы, виновные в нападениях на РФ, будут наказаны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин заверил, что всех террористов, виновных в преступлениях в Донбассе и Курской области, ждет кара. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Беслан. «Россия победила террористов на Кавказе, победит и неонацистов, творящих преступления в Донбассе и Курской области. <…> Мы покараем преступников. В этом не может никаких сомнений», — сказал Путин в ходе своего визита в Беслан, где в 2004 году террористы взяли в заложники школу. Россия в настоящий момент проводит спецоперацию на Украине. Киев периодически проводит теракты на российской территории. С 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Сейчас их продвижение остановлено, отмечали в ВС РФ, однако бои продолжаются. Владимир Путин прибыл в Беслан 20 августа. Он впервые посетил школу, где произошел теракт в 2004 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин заверил, что всех террористов, виновных в преступлениях в Донбассе и Курской области, ждет кара. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Беслан. «Россия победила террористов на Кавказе, победит и неонацистов, творящих преступления в Донбассе и Курской области. <…> Мы покараем преступников. В этом не может никаких сомнений», — сказал Путин в ходе своего визита в Беслан, где в 2004 году террористы взяли в заложники школу. Россия в настоящий момент проводит спецоперацию на Украине. Киев периодически проводит теракты на российской территории. С 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Сейчас их продвижение остановлено, отмечали в ВС РФ, однако бои продолжаются. Владимир Путин прибыл в Беслан 20 августа. Он впервые посетил школу, где произошел теракт в 2004 году.