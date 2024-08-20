Путин: террористов настигнет кара. Видео

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин подчеркнул, что все террористы, виновные в нападениях на РФ, будут наказаны Фото:

Российский президент Владимир Путин заверил, что всех террористов, виновных в преступлениях в Донбассе и Курской области, ждет кара. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Беслан.

«Россия победила террористов на Кавказе, победит и неонацистов, творящих преступления в Донбассе и Курской области. <…> Мы покараем преступников. В этом не может никаких сомнений», — сказал Путин в ходе своего визита в Беслан, где в 2004 году террористы взяли в заложники школу.

Россия в настоящий момент проводит спецоперацию на Украине. Киев периодически проводит теракты на российской территории. С 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Сейчас их продвижение остановлено, отмечали в ВС РФ, однако бои продолжаются.

Владимир Путин прибыл в Беслан 20 августа. Он впервые посетил школу, где произошел теракт в 2004 году.

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Российский президент Владимир Путин заверил, что всех террористов, виновных в преступлениях в Донбассе и Курской области, ждет кара. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Беслан. «Россия победила террористов на Кавказе, победит и неонацистов, творящих преступления в Донбассе и Курской области. <…> Мы покараем преступников. В этом не может никаких сомнений», — сказал Путин в ходе своего визита в Беслан, где в 2004 году террористы взяли в заложники школу. Россия в настоящий момент проводит спецоперацию на Украине. Киев периодически проводит теракты на российской территории. С 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Сейчас их продвижение остановлено, отмечали в ВС РФ, однако бои продолжаются. Владимир Путин прибыл в Беслан 20 августа. Он впервые посетил школу, где произошел теракт в 2004 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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