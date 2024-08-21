Банда подростков обчистила стоматологию в Екатеринбурге. Видео

21 августа 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Грабителей ищет полиция (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Банда подростков из Екатеринбурга в ночь на 21 августа обчистила стоматологию «Премьер-Дент» почти на полмиллиона рублей. Неизвестные в масках, которых теперь ищет полиция, украли два профессиональных фотоаппарата. Информация об этом появилась в Telegram. «Подростки пробрались в клинику ночью через окно. В кабинете дантиста сработала сингалка и ворюги, схватив первое, что попало под руки, бросились бежать», — пишет telegram-канал Ural Mash. Украденные устройства оценили в 400 тысяч рублей. Очевидцем налета стал один из жильцов дома на Родонитовой, 9. Он рассказал, что заметил грабителей примерно в 04:30. В этот момент банда выбегала из обокраденной клиники. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию, ответ не поступил. По данным агентства, один из подростков силовикам может быть хорошо известен, поскольку ранее уже попадался на участии в подобных налетах (причем тоже на стоматологии). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банда подростков из Екатеринбурга в ночь на 21 августа обчистила стоматологию «Премьер-Дент» почти на полмиллиона рублей. Неизвестные в масках, которых теперь ищет полиция, украли два профессиональных фотоаппарата. Информация об этом появилась в Telegram. «Подростки пробрались в клинику ночью через окно. В кабинете дантиста сработала сингалка и ворюги, схватив первое, что попало под руки, бросились бежать», — пишет telegram-канал Ural Mash. Украденные устройства оценили в 400 тысяч рублей. Очевидцем налета стал один из жильцов дома на Родонитовой, 9. Он рассказал, что заметил грабителей примерно в 04:30. В этот момент банда выбегала из обокраденной клиники. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию, ответ не поступил. По данным агентства, один из подростков силовикам может быть хорошо известен, поскольку ранее уже попадался на участии в подобных налетах (причем тоже на стоматологии).