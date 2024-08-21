Банда подростков обчистила стоматологию в Екатеринбурге. Видео

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Грабителей ищет полиция (архивное фото) Фото:

Банда подростков из Екатеринбурга в ночь на 21 августа обчистила стоматологию «Премьер-Дент» почти на полмиллиона рублей. Неизвестные в масках, которых теперь ищет полиция, украли два профессиональных фотоаппарата. Информация об этом появилась в Telegram.

«Подростки пробрались в клинику ночью через окно. В кабинете дантиста сработала сингалка и ворюги, схватив первое, что попало под руки, бросились бежать», — пишет telegram-канал Ural Mash. Украденные устройства оценили в 400 тысяч рублей.

Очевидцем налета стал один из жильцов дома на Родонитовой, 9. Он рассказал, что заметил грабителей примерно в 04:30. В этот момент банда выбегала из обокраденной клиники. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию, ответ не поступил. По данным агентства, один из подростков силовикам может быть хорошо известен, поскольку ранее уже попадался на участии в подобных налетах (причем тоже на стоматологии).

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Банда подростков из Екатеринбурга в ночь на 21 августа обчистила стоматологию «Премьер-Дент» почти на полмиллиона рублей. Неизвестные в масках, которых теперь ищет полиция, украли два профессиональных фотоаппарата. Информация об этом появилась в Telegram. «Подростки пробрались в клинику ночью через окно. В кабинете дантиста сработала сингалка и ворюги, схватив первое, что попало под руки, бросились бежать», — пишет telegram-канал Ural Mash. Украденные устройства оценили в 400 тысяч рублей. Очевидцем налета стал один из жильцов дома на Родонитовой, 9. Он рассказал, что заметил грабителей примерно в 04:30. В этот момент банда выбегала из обокраденной клиники. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию, ответ не поступил. По данным агентства, один из подростков силовикам может быть хорошо известен, поскольку ранее уже попадался на участии в подобных налетах (причем тоже на стоматологии).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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