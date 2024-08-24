«Они всю ночь пили»: на Эльмаше подростки устроили кровавую драку

На Эльмаше (Екатеринбург) в доме по ул. Фрезировщиков, 39 произошла массовая драка среди подростков, в результате которой один из них получил ранения и был госпитализирован. Соседи, обеспокоенные шумом и криками, вызвали полицию и скорую помощь. По словам местных жителей, подростки проводили время в квартире, где оставались без взрослых на все лето.
«Взрослые на все лето оставили 17-летнюю девушку одну. Пришли ее друзья, они всю ночь пили. Молодые хорошо повеселись. В результате приехали полиция, скорая. Пришлось вскрывать дверь в квартиру, так как один молодой человек был порезан и весь в крови, был в одних трусах. Пьяную компанию, где были несовершеннолетние девочки, увезли в полицию», — рассказала жительница дома порталу E1.ru. В результате драки один из подъездов оказался залит кровью. Также были разбиты стекла в окнах.
Полиция провела расследование инцидента и выяснила, что причиной травм стал самопорез одного из участников. По данным УМВД по Екатеринбургу, молодой человек случайно порезал себе руку, других конфликтов между участниками не было. Следствие по данному делу все еще продолжается.
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