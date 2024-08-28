Сорвался визит федерального министра на открытие самой дорогой школы Екатеринбурга

Поездка главы Минпросвещения Кравцова на Урал отменилась в последний момент
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4-й съезд общества "Знание". Москва, кравцов сергей
Сергея Кравцова ждали в городе 29 августа Фото:

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов не прилетит в Екатеринбург 29 августа. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной власти.

«Информация, что Кравцова не будет, пришла вечером [28-го]. По одной из версий, приболел», — поделился собеседник. Кто будет заменять Кравцова (и будет ли), инсайдер не раскрыл.

Известно, что Кравцов должен был участвовать в открытии самой дорогой школы Екатеринбурга — губернаторского лицея в микрорайоне Солнечном. Его прозвали так из-за того, что глава региона Евгений Куйвашев приложил значительные усилия для выделения федеральных денег. На объект потратили 3,2 миллиарда рублей. Это единственная не-частная школа города, которая подчиняется минобру, а не горадминистрации.

Ожидалось, что там же, в новом лицее, Кравцов проведет большое «августовское» совещание с директорами свердловских школ и педагогами. А в кулуарах обсудит с министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым его будущее. Поговаривают, что Кравцов обещал чиновнику пост ректора педвуза.

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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов не прилетит в Екатеринбург 29 августа. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной власти. «Информация, что Кравцова не будет, пришла вечером [28-го]. По одной из версий, приболел», — поделился собеседник. Кто будет заменять Кравцова (и будет ли), инсайдер не раскрыл. Известно, что Кравцов должен был участвовать в открытии самой дорогой школы Екатеринбурга — губернаторского лицея в микрорайоне Солнечном. Его прозвали так из-за того, что глава региона Евгений Куйвашев приложил значительные усилия для выделения федеральных денег. На объект потратили 3,2 миллиарда рублей. Это единственная не-частная школа города, которая подчиняется минобру, а не горадминистрации. Ожидалось, что там же, в новом лицее, Кравцов проведет большое «августовское» совещание с директорами свердловских школ и педагогами. А в кулуарах обсудит с министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым его будущее. Поговаривают, что Кравцов обещал чиновнику пост ректора педвуза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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