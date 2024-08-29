Сын активистки из Екатеринбурга не может поступить в колледж после пожара

29 августа 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Дома активистки и ее бывшего мужа сгорели ночью 13 августа Фото: Илья Московец © URA.RU Сын экоактивистки из Екатеринбурга Елены Кольцовой не может поступить в колледж, потому что его аттестат сгорел в пожаре, который охватил их дом в ночь на 13 августа. Об этом женщина написала в соцсетях. «Сейчас очень обидно, вся эта бюрократия мешает процессу реализации. В пожаре сгорел аттестат моего сына. Для поступления в [педагогический] колледж необходим оригинал, сейчас такого нет. Место забронировано до 1 сентября», — сообщила Кольцова в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, для восстановления документа в школу необходимо предоставить: заявление в полицию и заявление на имя директора об утрате аттестата — все это Кольцова подготовила. «Но оказалось, что школе вдруг в тот же миг нужно постановление полиции, а оно будет только через десять дней. Вот такой облом нам с сыном. Справедливость?» — жалуется женщина. Пожар произошел в садовом товариществе возле торгового центра «Мега». Владимир и Елена считают, что это был поджог. После ЧП полицейские задержали предполагаемого поджигателя домов Алексея Калимулина, который накануне угрожал Кольцовой. Но спустя время его отпустили. В каком он находится статусе, неясно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын экоактивистки из Екатеринбурга Елены Кольцовой не может поступить в колледж, потому что его аттестат сгорел в пожаре, который охватил их дом в ночь на 13 августа. Об этом женщина написала в соцсетях. «Сейчас очень обидно, вся эта бюрократия мешает процессу реализации. В пожаре сгорел аттестат моего сына. Для поступления в [педагогический] колледж необходим оригинал, сейчас такого нет. Место забронировано до 1 сентября», — сообщила Кольцова в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, для восстановления документа в школу необходимо предоставить: заявление в полицию и заявление на имя директора об утрате аттестата — все это Кольцова подготовила. «Но оказалось, что школе вдруг в тот же миг нужно постановление полиции, а оно будет только через десять дней. Вот такой облом нам с сыном. Справедливость?» — жалуется женщина. Пожар произошел в садовом товариществе возле торгового центра «Мега». Владимир и Елена считают, что это был поджог. После ЧП полицейские задержали предполагаемого поджигателя домов Алексея Калимулина, который накануне угрожал Кольцовой. Но спустя время его отпустили. В каком он находится статусе, неясно.