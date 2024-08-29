Сын активистки из Екатеринбурга не может поступить в колледж после пожара

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Пепелище в СТ «Учитель». Екатеринбург , пепелище, сгоревший дом, последствие пожара, сгоревшая баня
Дома активистки и ее бывшего мужа сгорели ночью 13 августа Фото:

Сын экоактивистки из Екатеринбурга Елены Кольцовой не может поступить в колледж, потому что его аттестат сгорел в пожаре, который охватил их дом в ночь на 13 августа. Об этом женщина написала в соцсетях.

«Сейчас очень обидно, вся эта бюрократия мешает процессу реализации. В пожаре сгорел аттестат моего сына. Для поступления в [педагогический] колледж необходим оригинал, сейчас такого нет. Место забронировано до 1 сентября», — сообщила Кольцова в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, для восстановления документа в школу необходимо предоставить: заявление в полицию и заявление на имя директора об утрате аттестата — все это Кольцова подготовила. «Но оказалось, что школе вдруг в тот же миг нужно постановление полиции, а оно будет только через десять дней. Вот такой облом нам с сыном. Справедливость?» — жалуется женщина.

Пожар произошел в садовом товариществе возле торгового центра «Мега». Владимир и Елена считают, что это был поджог. После ЧП полицейские задержали предполагаемого поджигателя домов Алексея Калимулина, который накануне угрожал Кольцовой. Но спустя время его отпустили. В каком он находится статусе, неясно.

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Сын экоактивистки из Екатеринбурга Елены Кольцовой не может поступить в колледж, потому что его аттестат сгорел в пожаре, который охватил их дом в ночь на 13 августа. Об этом женщина написала в соцсетях. «Сейчас очень обидно, вся эта бюрократия мешает процессу реализации. В пожаре сгорел аттестат моего сына. Для поступления в [педагогический] колледж необходим оригинал, сейчас такого нет. Место забронировано до 1 сентября», — сообщила Кольцова в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, для восстановления документа в школу необходимо предоставить: заявление в полицию и заявление на имя директора об утрате аттестата — все это Кольцова подготовила. «Но оказалось, что школе вдруг в тот же миг нужно постановление полиции, а оно будет только через десять дней. Вот такой облом нам с сыном. Справедливость?» — жалуется женщина. Пожар произошел в садовом товариществе возле торгового центра «Мега». Владимир и Елена считают, что это был поджог. После ЧП полицейские задержали предполагаемого поджигателя домов Алексея Калимулина, который накануне угрожал Кольцовой. Но спустя время его отпустили. В каком он находится статусе, неясно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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