В Екатеринбурге массово задержались поезда, СвЖД выступила с заявлением

На вокзале Екатеринбурга массово задерживались поезда. В связи с этим Свердловская железная дорога (СвЖД) выступила с заявлением.
«21 сентября по техническим причинам возможны задержки некоторых пассажирских и пригородных поездов. СвЖД приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и делает все возможное для скорейшего ввода поездов в график», — говорится в сообщении.
Пассажиры ночью наблюдали задержки в движении скорых поездов №101/102 Пенза — Нижневартовск, №96 Москва — Барнаул, №141 Симферополь — Пермь и почтового локомотива №989 Владивосток — Москва. Задержки у пассажирских составов составляли от нескольких минут до часа.
Утром опоздание поезда с почтой увеличилось с 13 до 15 часов. Помимо него были замечены опоздания пассажирских поездов №91 Северобайкальск — Москва, №2 Владивосток — Москва, №150 Санкт-Петербург — Челябинск, №68 Москва — Абакан, №524 Екатеринбург — Имеретинский курорт и №256 Екатеринбург — Кисловодск. Время задержек для пассажиров также составило от одной минуты до часа.
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