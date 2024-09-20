20 сентября 2024

В Екатеринбурге массово задержались поезда, СвЖД выступила с заявлением

СвЖД: задержка поездов в Екатеринбурге произошла по техническим причинам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один из лучших дней города. Пермь, электричка, вагон, колесная пара, поездка, человек, люди, локомотив, лето, перевозки, мужчина, пассажиры, пасмурная погода, ржд, туризм, железная дорога, поезд, облачность, пассажироперевозки, железные пути
СвЖД сослалась на технические причины (архивное фото) Фото:

На вокзале Екатеринбурга массово задерживались поезда. В связи с этим Свердловская железная дорога (СвЖД) выступила с заявлением.

«21 сентября по техническим причинам возможны задержки некоторых пассажирских и пригородных поездов. СвЖД приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и делает все возможное для скорейшего ввода поездов в график», — говорится в сообщении.

Пассажиры ночью наблюдали задержки в движении скорых поездов №101/102 Пенза — Нижневартовск, №96 Москва — Барнаул, №141 Симферополь — Пермь и почтового локомотива №989 Владивосток — Москва. Задержки у пассажирских составов составляли от нескольких минут до часа.

Утром опоздание поезда с почтой увеличилось с 13 до 15 часов. Помимо него были замечены опоздания пассажирских поездов №91 Северобайкальск — Москва, №2 Владивосток — Москва, №150 Санкт-Петербург — Челябинск, №68 Москва — Абакан, №524 Екатеринбург — Имеретинский курорт и №256 Екатеринбург — Кисловодск. Время задержек для пассажиров также составило от одной минуты до часа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На вокзале Екатеринбурга массово задерживались поезда. В связи с этим Свердловская железная дорога (СвЖД) выступила с заявлением. «21 сентября по техническим причинам возможны задержки некоторых пассажирских и пригородных поездов. СвЖД приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и делает все возможное для скорейшего ввода поездов в график», — говорится в сообщении. Пассажиры ночью наблюдали задержки в движении скорых поездов №101/102 Пенза — Нижневартовск, №96 Москва — Барнаул, №141 Симферополь — Пермь и почтового локомотива №989 Владивосток — Москва. Задержки у пассажирских составов составляли от нескольких минут до часа. Утром опоздание поезда с почтой увеличилось с 13 до 15 часов. Помимо него были замечены опоздания пассажирских поездов №91 Северобайкальск — Москва, №2 Владивосток — Москва, №150 Санкт-Петербург — Челябинск, №68 Москва — Абакан, №524 Екатеринбург — Имеретинский курорт и №256 Екатеринбург — Кисловодск. Время задержек для пассажиров также составило от одной минуты до часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...