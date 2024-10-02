«ЕР» готовит поправки к проекту федерального бюджета с упором на социалку

02 октября 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев сообщил о доработке поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Партия «Единая Россия» совместно с правительством РФ доработает поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Об этом сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. «Первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября. Ему предшествует работа с документом в комитетах, по итогам которой депутаты фракции будут понимать, какие положения требуют корректировки. Их мы обсудим с правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева», — отметил Якушев. Его слова привели на официальном сайте «Единой России». По его словам, увеличится финансирование социальной политики — к 2027 году расходы вырастут до 7,2 триллиона рублей. Это позволит реализовать выплаты семьям с детьми и другие социальные программы. Якушев уточнил, что в проекте бюджета учтены все социальные обязательства государства, включая технологический суверенитет и безопасность. В числе приоритетов также увеличение финансирования социальной политики, поддержка участников СВО и их семей, а также развитие инфраструктуры. В рамках народной программы «Единой России» предусмотрено строительство и ремонт детсадов и школ, а также горячее питание для младших школьников. Образовательные учреждения получат дополнительные средства на капремонт. Проект бюджета включает в себя инвестиции в ремонт техникумов, строительство кампусов и подготовку кадров. Расходы на здравоохранение также растут, включая профилактику заболеваний и модернизацию первичного звена. Запланировано обновление коммунальной инфраструктуры и поддержка регионов в инфраструктурных проектах. На технологический суверенитет, включая развитие промышленности и НИОКР, выделено 6,1 триллиона рублей. Ранее в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета был внесен законопроект, предполагающий с 2026 года начать по новому рассчитывать прожиточный минимум. Он предлагает отказаться от привязки к медианному доходу и ориентироваться на уровень инфляции за предыдущий год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партия «Единая Россия» совместно с правительством РФ доработает поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Об этом сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. «Первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября. Ему предшествует работа с документом в комитетах, по итогам которой депутаты фракции будут понимать, какие положения требуют корректировки. Их мы обсудим с правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева», — отметил Якушев. Его слова привели на официальном сайте «Единой России». По его словам, увеличится финансирование социальной политики — к 2027 году расходы вырастут до 7,2 триллиона рублей. Это позволит реализовать выплаты семьям с детьми и другие социальные программы. Якушев уточнил, что в проекте бюджета учтены все социальные обязательства государства, включая технологический суверенитет и безопасность. В числе приоритетов также увеличение финансирования социальной политики, поддержка участников СВО и их семей, а также развитие инфраструктуры. В рамках народной программы «Единой России» предусмотрено строительство и ремонт детсадов и школ, а также горячее питание для младших школьников. Образовательные учреждения получат дополнительные средства на капремонт. Проект бюджета включает в себя инвестиции в ремонт техникумов, строительство кампусов и подготовку кадров. Расходы на здравоохранение также растут, включая профилактику заболеваний и модернизацию первичного звена. Запланировано обновление коммунальной инфраструктуры и поддержка регионов в инфраструктурных проектах. На технологический суверенитет, включая развитие промышленности и НИОКР, выделено 6,1 триллиона рублей. Ранее в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета был внесен законопроект, предполагающий с 2026 года начать по новому рассчитывать прожиточный минимум. Он предлагает отказаться от привязки к медианному доходу и ориентироваться на уровень инфляции за предыдущий год.