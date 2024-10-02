Путин публично обратился к евреям

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Путин поздравил евреев с праздником Рош ха-Шана
Путин поздравил евреев с праздником Рош ха-Шана Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником наступления нового года по иудейскому календарю Рош ха-Шана. Глава государства отметил значимость торжества, которое символизирует духовное очищение и нравственное совершенствование.

«Примите искренние поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана <...> Желаю вам здоровья, благополучия и успехов», — заявил Путин. Его слова передает пресс-служба Кремля

Празднование Рош ха-Шана для евреев всего мира является временем приобщения к историческому и культурному наследию, а также периодом подведения итогов и планирования будущего. Президент выразил признательность еврейским организациям за их заботу о семейных ценностях, воспитании молодежи и участие в благотворительности, что способствует сохранению гражданского мира и согласия в обществе России.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником наступления нового года по иудейскому календарю Рош ха-Шана. Глава государства отметил значимость торжества, которое символизирует духовное очищение и нравственное совершенствование. «Примите искренние поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана <...> Желаю вам здоровья, благополучия и успехов», — заявил Путин. Его слова передает пресс-служба Кремля.  Празднование Рош ха-Шана для евреев всего мира является временем приобщения к историческому и культурному наследию, а также периодом подведения итогов и планирования будущего. Президент выразил признательность еврейским организациям за их заботу о семейных ценностях, воспитании молодежи и участие в благотворительности, что способствует сохранению гражданского мира и согласия в обществе России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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