Путин публично обратился к евреям

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником наступления нового года по иудейскому календарю Рош ха-Шана. Глава государства отметил значимость торжества, которое символизирует духовное очищение и нравственное совершенствование.
«Примите искренние поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана <...> Желаю вам здоровья, благополучия и успехов», — заявил Путин. Его слова передает пресс-служба Кремля.
Празднование Рош ха-Шана для евреев всего мира является временем приобщения к историческому и культурному наследию, а также периодом подведения итогов и планирования будущего. Президент выразил признательность еврейским организациям за их заботу о семейных ценностях, воспитании молодежи и участие в благотворительности, что способствует сохранению гражданского мира и согласия в обществе России.
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