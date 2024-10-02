Врач назвал восемь симптомов, когда пора бежать к урологу

Уролог Низин: недержание и примеси крови в моче говорят о серьезных заболеваниях
© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы с мочеиспусканием — одна из причин сходить к урологу, уточнил Павел Низин Фото:

Существует восемь основных симптомов со стороны мочевыделительной системы, которые требуют немедленного обращения к специалисту. Об этом рассказал URA.RU врач-уролог медицинской компании СберЗдоровье Павел Низин.

«Нарушение мочеиспускания, включая затрудненное, учащенное или болезненное, является поводом для визита к урологу. У мужчин эти симптомы часто связаны с проблемами предстательной железы, а у женщин — с циститом», — отметил эксперт в разговоре с URA.RU.

Консультация специалиста также нужна тем, кто страдает недержанием мочи или отмечает в ней примеси крови, добавил Низин. Появление болей в пояснице, нарушение качества эрекции, сложности с зачатием, ранее перенесенная мочекаменная болезнь, длительные боли в области таза — это также повод показаться урологу.

Ранее врачи назвали заболевание, которое может привести к раку яичников у женщин. Исследование показало, что у больных эндометриозом риск появления онкологии возрастает в четыре раза.

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Существует восемь основных симптомов со стороны мочевыделительной системы, которые требуют немедленного обращения к специалисту. Об этом рассказал URA.RU врач-уролог медицинской компании СберЗдоровье Павел Низин. «Нарушение мочеиспускания, включая затрудненное, учащенное или болезненное, является поводом для визита к урологу. У мужчин эти симптомы часто связаны с проблемами предстательной железы, а у женщин — с циститом», — отметил эксперт в разговоре с URA.RU. Консультация специалиста также нужна тем, кто страдает недержанием мочи или отмечает в ней примеси крови, добавил Низин. Появление болей в пояснице, нарушение качества эрекции, сложности с зачатием, ранее перенесенная мочекаменная болезнь, длительные боли в области таза — это также повод показаться урологу. Ранее врачи назвали заболевание, которое может привести к раку яичников у женщин. Исследование показало, что у больных эндометриозом риск появления онкологии возрастает в четыре раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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