Врач назвал восемь симптомов, когда пора бежать к урологу

Существует восемь основных симптомов со стороны мочевыделительной системы, которые требуют немедленного обращения к специалисту. Об этом рассказал URA.RU врач-уролог медицинской компании СберЗдоровье Павел Низин.
«Нарушение мочеиспускания, включая затрудненное, учащенное или болезненное, является поводом для визита к урологу. У мужчин эти симптомы часто связаны с проблемами предстательной железы, а у женщин — с циститом», — отметил эксперт в разговоре с URA.RU.
Консультация специалиста также нужна тем, кто страдает недержанием мочи или отмечает в ней примеси крови, добавил Низин. Появление болей в пояснице, нарушение качества эрекции, сложности с зачатием, ранее перенесенная мочекаменная болезнь, длительные боли в области таза — это также повод показаться урологу.
Ранее врачи назвали заболевание, которое может привести к раку яичников у женщин. Исследование показало, что у больных эндометриозом риск появления онкологии возрастает в четыре раза.
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Существует восемь основных симптомов со стороны мочевыделительной системы, которые требуют немедленного обращения к специалисту. Об этом рассказал URA.RU врач-уролог медицинской компании СберЗдоровье Павел Низин. «Нарушение мочеиспускания, включая затрудненное, учащенное или болезненное, является поводом для визита к урологу. У мужчин эти симптомы часто связаны с проблемами предстательной железы, а у женщин — с циститом», — отметил эксперт в разговоре с URA.RU. Консультация специалиста также нужна тем, кто страдает недержанием мочи или отмечает в ней примеси крови, добавил Низин. Появление болей в пояснице, нарушение качества эрекции, сложности с зачатием, ранее перенесенная мочекаменная болезнь, длительные боли в области таза — это также повод показаться урологу. Ранее врачи назвали заболевание, которое может привести к раку яичников у женщин. Исследование показало, что у больных эндометриозом риск появления онкологии возрастает в четыре раза.