Врач назвал восемь симптомов, когда пора бежать к урологу

Уролог Низин: недержание и примеси крови в моче говорят о серьезных заболеваниях

02 октября 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Проблемы с мочеиспусканием — одна из причин сходить к урологу, уточнил Павел Низин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Существует восемь основных симптомов со стороны мочевыделительной системы, которые требуют немедленного обращения к специалисту. Об этом рассказал URA.RU врач-уролог медицинской компании СберЗдоровье Павел Низин. «Нарушение мочеиспускания, включая затрудненное, учащенное или болезненное, является поводом для визита к урологу. У мужчин эти симптомы часто связаны с проблемами предстательной железы, а у женщин — с циститом», — отметил эксперт в разговоре с URA.RU. Консультация специалиста также нужна тем, кто страдает недержанием мочи или отмечает в ней примеси крови, добавил Низин. Появление болей в пояснице, нарушение качества эрекции, сложности с зачатием, ранее перенесенная мочекаменная болезнь, длительные боли в области таза — это также повод показаться урологу. Ранее врачи назвали заболевание, которое может привести к раку яичников у женщин. Исследование показало, что у больных эндометриозом риск появления онкологии возрастает в четыре раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Существует восемь основных симптомов со стороны мочевыделительной системы, которые требуют немедленного обращения к специалисту. Об этом рассказал URA.RU врач-уролог медицинской компании СберЗдоровье Павел Низин. «Нарушение мочеиспускания, включая затрудненное, учащенное или болезненное, является поводом для визита к урологу. У мужчин эти симптомы часто связаны с проблемами предстательной железы, а у женщин — с циститом», — отметил эксперт в разговоре с URA.RU. Консультация специалиста также нужна тем, кто страдает недержанием мочи или отмечает в ней примеси крови, добавил Низин. Появление болей в пояснице, нарушение качества эрекции, сложности с зачатием, ранее перенесенная мочекаменная болезнь, длительные боли в области таза — это также повод показаться урологу. Ранее врачи назвали заболевание, которое может привести к раку яичников у женщин. Исследование показало, что у больных эндометриозом риск появления онкологии возрастает в четыре раза.