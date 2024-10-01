Al Mayadeen: по южному пригороду Бейрута нанесли удар израильским беспилотником

02 октября 2024 в 03:35 Размер текста - 17 +

Перед ударом БПЛА местным жителям приказали эвакуироваться Фото: Министерство обороны Великобритании Израильская агрессия в Ливане началась с удара беспилотника по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщает корреспондент Al Mayadeen. «Израильские военные отдали ливанским жителям приказ об эвакуации. После этого последовал удар беспилотника рано утром в среду», — передает корреспондент Al Mayadeen. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильская агрессия в Ливане началась с удара беспилотника по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщает корреспондент Al Mayadeen. «Израильские военные отдали ливанским жителям приказ об эвакуации. После этого последовал удар беспилотника рано утром в среду», — передает корреспондент Al Mayadeen.