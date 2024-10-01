Al Mayadeen: по южному пригороду Бейрута нанесли удар израильским беспилотником

Перед ударом БПЛА местным жителям приказали эвакуироваться
Израильская агрессия в Ливане началась с удара беспилотника по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщает корреспондент Al Mayadeen.
«Израильские военные отдали ливанским жителям приказ об эвакуации. После этого последовал удар беспилотника рано утром в среду», —
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