01 октября 2024

Al Mayadeen: по южному пригороду Бейрута нанесли удар израильским беспилотником

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша, stock
Перед ударом БПЛА местным жителям приказали эвакуироваться Фото:

Израильская агрессия в Ливане началась с удара беспилотника по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщает корреспондент Al Mayadeen.

«Израильские военные отдали ливанским жителям приказ об эвакуации. После этого последовал удар беспилотника рано утром в среду», — передает корреспондент Al Mayadeen.

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Израильская агрессия в Ливане началась с удара беспилотника по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщает корреспондент Al Mayadeen. «Израильские военные отдали ливанским жителям приказ об эвакуации. После этого последовал удар беспилотника рано утром в среду», — передает корреспондент Al Mayadeen.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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