Лейтенант ВСУ пришел в бешенство из-за бездействия командиров в Угледаре

Решение о выводе украинских войск из Угледара было принято слишком поздно. Такое заявление сделал лейтенант ВСУ с позывным Алекс.
«Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах», — написал военный в своем telegram-канале. По его мнению, командиры должны были учесть то, российские войска уже контролировали фланги.
В своих заявлениях военнослужащий подчеркивает, что при критической и невыгодной обстановке необходимо принимать решения оперативно, чтобы сохранить боеспособность и не терять личный состав. Теперь, по его словам, «с Угледаром произошло то, что произошло».
Ранее Reuters сообщал, что войска ВСУ в Угледаре могут быть полностью изолированы и понести большие потери, пишет RT. Согласно информации в статье иностранного издания, взятие города откроет ВС РФ путь для продвижения на другие позиции.
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Решение о выводе украинских войск из Угледара было принято слишком поздно. Такое заявление сделал лейтенант ВСУ с позывным Алекс. «Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах», — написал военный в своем telegram-канале. По его мнению, командиры должны были учесть то, российские войска уже контролировали фланги. В своих заявлениях военнослужащий подчеркивает, что при критической и невыгодной обстановке необходимо принимать решения оперативно, чтобы сохранить боеспособность и не терять личный состав. Теперь, по его словам, «с Угледаром произошло то, что произошло». Ранее Reuters сообщал, что войска ВСУ в Угледаре могут быть полностью изолированы и понести большие потери, пишет RT. Согласно информации в статье иностранного издания, взятие города откроет ВС РФ путь для продвижения на другие позиции.