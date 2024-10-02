Лейтенант ВСУ пришел в бешенство из-за бездействия командиров в Угледаре

Лейтенант ВСУ Алекс: решение о выводе ВСУ из Угледара приняли поздно
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По словам лейтенанта ВСУ Алекса, командиры украинских войск должны были раньше вывести солдат из Угледара Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение о выводе украинских войск из Угледара было принято слишком поздно. Такое заявление сделал лейтенант ВСУ с позывным Алекс.

«Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах», — написал военный в своем telegram-канале. По его мнению, командиры должны были учесть то, российские войска уже контролировали фланги.

В своих заявлениях военнослужащий подчеркивает, что при критической и невыгодной обстановке необходимо принимать решения оперативно, чтобы сохранить боеспособность и не терять личный состав. Теперь, по его словам, «с Угледаром произошло то, что произошло».

Ранее Reuters сообщал, что войска ВСУ в Угледаре могут быть полностью изолированы и понести большие потери, пишет RT. Согласно информации в статье иностранного издания, взятие города откроет ВС РФ путь для продвижения на другие позиции.

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Решение о выводе украинских войск из Угледара было принято слишком поздно. Такое заявление сделал лейтенант ВСУ с позывным Алекс. «Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах», — написал военный в своем telegram-канале. По его мнению, командиры должны были учесть то, российские войска уже контролировали фланги. В своих заявлениях военнослужащий подчеркивает, что при критической и невыгодной обстановке необходимо принимать решения оперативно, чтобы сохранить боеспособность и не терять личный состав. Теперь, по его словам, «с Угледаром произошло то, что произошло». Ранее Reuters сообщал, что войска ВСУ в Угледаре могут быть полностью изолированы и понести большие потери, пишет RT. Согласно информации в статье иностранного издания, взятие города откроет ВС РФ путь для продвижения на другие позиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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