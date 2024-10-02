Дуров: раскрытие IP-адресов и телефонов преступников в Telegram давно налажено

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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
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Политика конфиденциальности Telegram с 2018 года подразумевает передачу данных преступников большинства стран. Никаких нововведений в этом смысле компания не принимала. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров, которого во Франции обвинили в отказе предоставлять такие данные.

«Согласно нашей Политике конфиденциальности, с 2018 года Telegram может раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников в большинстве стран», — написал Павел Дуров в своем telegram-канале. Он также обнародовал частные случаи передачи таких данных.

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Политика конфиденциальности Telegram с 2018 года подразумевает передачу данных преступников большинства стран. Никаких нововведений в этом смысле компания не принимала. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров, которого во Франции обвинили в отказе предоставлять такие данные. «Согласно нашей Политике конфиденциальности, с 2018 года Telegram может раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников в большинстве стран», — написал Павел Дуров в своем telegram-канале. Он также обнародовал частные случаи передачи таких данных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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