Дуров: раскрытие IP-адресов и телефонов преступников в Telegram давно налажено

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Политика конфиденциальности Telegram с 2018 года подразумевает передачу данных преступников большинства стран. Никаких нововведений в этом смысле компания не принимала. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров, которого во Франции обвинили в отказе предоставлять такие данные.
«Согласно нашей Политике конфиденциальности, с 2018 года Telegram может раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников в большинстве стран», — написал Павел Дуров в своем telegram-канале. Он также обнародовал частные случаи передачи таких данных.
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