Хасбик испугался уголовки за антисемитизм

Хасбик попросил у подписчиков контакты хорошего адвокатаФото: hasbulla.hushetskiy/https://t.me/magomedovhasbulla05
Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, испугался уголовного преследования после публикации антисемитского поста. На своей странице в одной из соцсетей он разместил фотографию ракеты Корпуса стражей исламской революции Ирана, ударившей по территории Израиля, с подписью «Welcome to Israel», сообщает telegram-канал Shot.
«Хасбик испугался уголовного преследования из-за антисемитского поста с ракетой Ирана, который выложил у себя в соцсетях», — пишет telegram-канал. После того как сторис пробыл в его аккаунте около 10 часов, Магомедов удалил его. В последующем посте он обратился к подписчикам с просьбой предоставить контакты «№ 1 адвоката в России».
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Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, испугался уголовного преследования после публикации антисемитского поста. На своей странице в одной из соцсетей он разместил фотографию ракеты Корпуса стражей исламской революции Ирана, ударившей по территории Израиля, с подписью «Welcome to Israel», сообщает telegram-канал Shot. «Хасбик испугался уголовного преследования из-за антисемитского поста с ракетой Ирана, который выложил у себя в соцсетях», — пишет telegram-канал. После того как сторис пробыл в его аккаунте около 10 часов, Магомедов удалил его. В последующем посте он обратился к подписчикам с просьбой предоставить контакты «№ 1 адвоката в России».