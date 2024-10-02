Хасбик испугался уголовки за антисемитизм

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Хасбик попросил у подписчиков контакты хорошего адвоката Фото:

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, испугался уголовного преследования после публикации антисемитского поста. На своей странице в одной из соцсетей он разместил фотографию ракеты Корпуса стражей исламской революции Ирана, ударившей по территории Израиля, с подписью «Welcome to Israel», сообщает telegram-канал Shot.

«Хасбик испугался уголовного преследования из-за антисемитского поста с ракетой Ирана, который выложил у себя в соцсетях», — пишет telegram-канал. После того как сторис пробыл в его аккаунте около 10 часов, Магомедов удалил его. В последующем посте он обратился к подписчикам с просьбой предоставить контакты «№ 1 адвоката в России».

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Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, испугался уголовного преследования после публикации антисемитского поста. На своей странице в одной из соцсетей он разместил фотографию ракеты Корпуса стражей исламской революции Ирана, ударившей по территории Израиля, с подписью «Welcome to Israel», сообщает telegram-канал Shot. «Хасбик испугался уголовного преследования из-за антисемитского поста с ракетой Ирана, который выложил у себя в соцсетях», — пишет telegram-канал. После того как сторис пробыл в его аккаунте около 10 часов, Магомедов удалил его. В последующем посте он обратился к подписчикам с просьбой предоставить контакты «№ 1 адвоката в России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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