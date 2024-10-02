Песков: у России есть контакт со всеми сторонами арабо-израильского конфликта

Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает все стороны арабо-израильского конфликта к сдержанности
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Россия контактирует со всеми сторонами, участвующими в арабо-израильском конфликте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас есть свои контакты со всеми сторонами в этом конфликте. Мы продолжаем эти контакты осуществлять…» — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что Россия призывает все стороны к сдержанности.
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