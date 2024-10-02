Политика Песков: у России есть контакт со всеми сторонами арабо-израильского конфликта 02 октября 2024 в 14:25 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает все стороны арабо-израильского конфликта к сдержанности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Россия контактирует со всеми сторонами, участвующими в арабо-израильском конфликте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У нас есть свои контакты со всеми сторонами в этом конфликте. Мы продолжаем эти контакты осуществлять…» — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что Россия призывает все стороны к сдержанности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия контактирует со всеми сторонами, участвующими в арабо-израильском конфликте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У нас есть свои контакты со всеми сторонами в этом конфликте. Мы продолжаем эти контакты осуществлять…» — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что Россия призывает все стороны к сдержанности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям