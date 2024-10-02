Песков: у России есть контакт со всеми сторонами арабо-израильского конфликта

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает все стороны арабо-израильского конфликта к сдержанности Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Россия контактирует со всеми сторонами, участвующими в арабо-израильском конфликте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас есть свои контакты со всеми сторонами в этом конфликте. Мы продолжаем эти контакты осуществлять…» — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что Россия призывает все стороны к сдержанности.

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Россия контактирует со всеми сторонами, участвующими в арабо-израильском конфликте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У нас есть свои контакты со всеми сторонами в этом конфликте. Мы продолжаем эти контакты осуществлять…» — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что Россия призывает все стороны к сдержанности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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