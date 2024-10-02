Росатом нарастил IТ-мощности в пять раз с помощью частного облака VK Cloud

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). День четвёртый., росатом, rosatom
Росатом перевел свою IT-инфраструктуру на облако VK Cloud Фото:

Росатому удалось в пять раз увеличить масштаб IТ-инфраструктуры с помощью новой версии частного облака VK Cloud. Процесс миграции на новую платформу занял всего 12 дней.

«Росатом перенес продуктивную инфраструктуру на новую версию платформы виртуализации Private Cloud от VK Tech», — говорится в пресс-релизе соцсети. Благодаря облачному решению Росатом увеличил количество развернутых информационных систем, что позволило оптимизировать процессы и обеспечить надежное хранение и обработку больших объемов данных. Проведенная работа открыла широкие возможности для развития облачной платформы в атомной отрасли.

По словам директора ИТ-компании «Гринатом» Владимира Золотова, облачные решения повышают доступность автоматизации, аналитики больших данных и технологий ИИ, что способствует росту эффективности производства и качества услуг. Управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев отметил, что это первый проект такого масштаба по миграции инфраструктуры госкорпорации в частное облако.

VK Cloud — облачная платформа VK Tech с широким набором сервисов для разработки и работы с данными. Она базируется на опыте развития интернет-технологий и и технологий на базе открытого кода. Клиентами VK Cloud являются крупные компании, такие как Битрикс 24, Газпромнефть и Росатом.

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Росатому удалось в пять раз увеличить масштаб IТ-инфраструктуры с помощью новой версии частного облака VK Cloud. Процесс миграции на новую платформу занял всего 12 дней. «Росатом перенес продуктивную инфраструктуру на новую версию платформы виртуализации Private Cloud от VK Tech», — говорится в пресс-релизе соцсети. Благодаря облачному решению Росатом увеличил количество развернутых информационных систем, что позволило оптимизировать процессы и обеспечить надежное хранение и обработку больших объемов данных. Проведенная работа открыла широкие возможности для развития облачной платформы в атомной отрасли. По словам директора ИТ-компании «Гринатом» Владимира Золотова, облачные решения повышают доступность автоматизации, аналитики больших данных и технологий ИИ, что способствует росту эффективности производства и качества услуг. Управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев отметил, что это первый проект такого масштаба по миграции инфраструктуры госкорпорации в частное облако. VK Cloud — облачная платформа VK Tech с широким набором сервисов для разработки и работы с данными. Она базируется на опыте развития интернет-технологий и и технологий на базе открытого кода. Клиентами VK Cloud являются крупные компании, такие как Битрикс 24, Газпромнефть и Росатом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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