В России начали звучать сирены тревоги. Видео

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Услышав сирены тревоги, нужно сохранять спокойствие Фото:

В среду, 2 октября, в России состоится проверка системы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, включая запуск сирен и громкоговорителей, а также временное замещение эфира общероссийских теле и радиоканалов. Об этом сообщает МЧС России.

«Уже сегодня проверка системы оповещения в регионах страны: прозвучат сирены и громкоговорители и/или на одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов», — написали в официальном telegram-канале ведомства. В МЧС добавили, что, услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие, не паниковать и включить телевизор или радио для получения актуальной информации. Также информация будет доступна в мобильном приложении ведомства.

Проверка системы оповещения включает в себя трансляцию сигнала «Внимание всем», который будет донесен до граждан через все доступные каналы связи. В теле- и радиоэфире будет транслироваться сообщение о проведении проверки готовности системы оповещения населения.

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В среду, 2 октября, в России состоится проверка системы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, включая запуск сирен и громкоговорителей, а также временное замещение эфира общероссийских теле и радиоканалов. Об этом сообщает МЧС России. «Уже сегодня проверка системы оповещения в регионах страны: прозвучат сирены и громкоговорители и/или на одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов», — написали в официальном telegram-канале ведомства. В МЧС добавили, что, услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие, не паниковать и включить телевизор или радио для получения актуальной информации. Также информация будет доступна в мобильном приложении ведомства. Проверка системы оповещения включает в себя трансляцию сигнала «Внимание всем», который будет донесен до граждан через все доступные каналы связи. В теле- и радиоэфире будет транслироваться сообщение о проведении проверки готовности системы оповещения населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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