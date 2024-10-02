В России начали звучать сирены тревоги. Видео

02 октября 2024 в 08:29 Размер текста - 17 +

Услышав сирены тревоги, нужно сохранять спокойствие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В среду, 2 октября, в России состоится проверка системы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, включая запуск сирен и громкоговорителей, а также временное замещение эфира общероссийских теле и радиоканалов. Об этом сообщает МЧС России. «Уже сегодня проверка системы оповещения в регионах страны: прозвучат сирены и громкоговорители и/или на одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов», — написали в официальном telegram-канале ведомства. В МЧС добавили, что, услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие, не паниковать и включить телевизор или радио для получения актуальной информации. Также информация будет доступна в мобильном приложении ведомства. Проверка системы оповещения включает в себя трансляцию сигнала «Внимание всем», который будет донесен до граждан через все доступные каналы связи. В теле- и радиоэфире будет транслироваться сообщение о проведении проверки готовности системы оповещения населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В среду, 2 октября, в России состоится проверка системы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, включая запуск сирен и громкоговорителей, а также временное замещение эфира общероссийских теле и радиоканалов. Об этом сообщает МЧС России. «Уже сегодня проверка системы оповещения в регионах страны: прозвучат сирены и громкоговорители и/или на одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов», — написали в официальном telegram-канале ведомства. В МЧС добавили, что, услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие, не паниковать и включить телевизор или радио для получения актуальной информации. Также информация будет доступна в мобильном приложении ведомства. Проверка системы оповещения включает в себя трансляцию сигнала «Внимание всем», который будет донесен до граждан через все доступные каналы связи. В теле- и радиоэфире будет транслироваться сообщение о проведении проверки готовности системы оповещения населения.