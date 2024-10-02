Врач назвала два продукта для завтрака, которые помогут похудеть

Терапевт Бейли: яйца и лосось на завтрак поддерживают сытость на протяжении утра
© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Тюмень, яйца, яица
Яйца содержат много белка, который помогает поддерживать сытость Фото:

Для того чтобы поддержать чувство сытости на протяжении всего утра, необходимо есть на завтрак яйца и копченный лосось, так как они содержат много белка. Это поможет контролировать вес, сообщила врач-терапевт Клэр Бейли.

«Два продукта, которые она [Клэр Бейли] рекомендовала, были яйца и копченый лосось, так как они помогают поддерживать сытость в утренние часы», — пишет издание CoventryLive со ссылкой на слова врача. Бейли утверждает, что начинать день с потребления белка очень полезно и эффективно, поскольку это уменьшает количество перекусов.

По словам терапевта, для получения достаточного количества белка можно добавить в свой рацион греческий йогурт и протеиновые коктейли. Она также отметила, что абсолютно каждый прием пищи должен включать в себя хотя бы немного белка.

Ранее врач-диетолог Елена Устинова сообщила, как похудеть с помощью воды. По ее словам, утренний прием воды натощак, а также регулярное питье на протяжении дня помогает при снижении веса. Она утверждает, что достаточное количество воды уменьшает чувство голода.

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Для того чтобы поддержать чувство сытости на протяжении всего утра, необходимо есть на завтрак яйца и копченный лосось, так как они содержат много белка. Это поможет контролировать вес, сообщила врач-терапевт Клэр Бейли. «Два продукта, которые она [Клэр Бейли] рекомендовала, были яйца и копченый лосось, так как они помогают поддерживать сытость в утренние часы», — пишет издание CoventryLive со ссылкой на слова врача. Бейли утверждает, что начинать день с потребления белка очень полезно и эффективно, поскольку это уменьшает количество перекусов. По словам терапевта, для получения достаточного количества белка можно добавить в свой рацион греческий йогурт и протеиновые коктейли. Она также отметила, что абсолютно каждый прием пищи должен включать в себя хотя бы немного белка. Ранее врач-диетолог Елена Устинова сообщила, как похудеть с помощью воды. По ее словам, утренний прием воды натощак, а также регулярное питье на протяжении дня помогает при снижении веса. Она утверждает, что достаточное количество воды уменьшает чувство голода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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