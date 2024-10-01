Три члена «Хезболлах» убиты при авиаударе по юго-западу Бейрут

Три члена из руководства шиитской организации «Хезболлах» были убиты во время атаки Израиля по южным кварталам Бир-Абед и Джнах в Бейруте. Удары нанесли ночью 2 октября, сообщает новостной портал Naharnet.
«По меньшей мере три члена руководства „Хезболлах“ были ликвидированы 2 октября во время ударов израильских ВВС… Имя одного из погибших — Мухаммед Джаафар Касир, который был ответственным за финансирование организации», — приводит данные издания ТАСС.
Джаафар выступал спонсором иранских проектов в Сирии и оказывал поддержку мятежникам-хуситам в Йемене. Портал подчеркивает, что это уже вторая за три дня атака на здания в Бейруте и его окрестностях, где проживают члены «Хезболлах».
30 сентября два члена руководства Народного фронта освобождения Палестины Нидаль Абдель Аль и Имад Ауде погибли после удара истребителей израильских ВВС. Ракеты попали по району Кола на юго-западе Бейрута.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.