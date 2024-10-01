01 октября 2024

Три члена «Хезболлах» убиты при авиаударе по юго-западу Бейрут

© Служба новостей «URA.RU»
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ВВС Израиля нанесли точечные удары по Бейруту
ВВС Израиля нанесли точечные удары по Бейруту Фото:

Три члена из руководства шиитской организации «Хезболлах» были убиты во время атаки Израиля по южным кварталам Бир-Абед и Джнах в Бейруте. Удары нанесли ночью 2 октября, сообщает новостной портал Naharnet.

«По меньшей мере три члена руководства „Хезболлах“ были ликвидированы 2 октября во время ударов израильских ВВС… Имя одного из погибших — Мухаммед Джаафар Касир, который был ответственным за финансирование организации», — приводит данные издания ТАСС.

Джаафар выступал спонсором иранских проектов в Сирии и оказывал поддержку мятежникам-хуситам в Йемене. Портал подчеркивает, что это уже вторая за три дня атака на здания в Бейруте и его окрестностях, где проживают члены «Хезболлах».

30 сентября два члена руководства Народного фронта освобождения Палестины Нидаль Абдель Аль и Имад Ауде погибли после удара истребителей израильских ВВС. Ракеты попали по району Кола на юго-западе Бейрута.

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Три члена из руководства шиитской организации «Хезболлах» были убиты во время атаки Израиля по южным кварталам Бир-Абед и Джнах в Бейруте. Удары нанесли ночью 2 октября, сообщает новостной портал Naharnet. «По меньшей мере три члена руководства „Хезболлах“ были ликвидированы 2 октября во время ударов израильских ВВС… Имя одного из погибших — Мухаммед Джаафар Касир, который был ответственным за финансирование организации», — приводит данные издания ТАСС. Джаафар выступал спонсором иранских проектов в Сирии и оказывал поддержку мятежникам-хуситам в Йемене. Портал подчеркивает, что это уже вторая за три дня атака на здания в Бейруте и его окрестностях, где проживают члены «Хезболлах». 30 сентября два члена руководства Народного фронта освобождения Палестины Нидаль Абдель Аль и Имад Ауде погибли после удара истребителей израильских ВВС. Ракеты попали по району Кола на юго-западе Бейрута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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