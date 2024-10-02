Йеменские хуситы атаковали военные объекты в Израиле

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Военные объекты в Израиле были подвержены атаке со стороны хуситов Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Израильские военные объекты были подвержены атакам крылатыми ракетами со стороны йеменских хуситов. Об этом сообщил военный представитель хуситов.

«Ракетные силы <…> провели военную операцию, целями которой были военные объекты [в Израиле] <…> с применением крылатых ракет. <…> Ракеты смогли успешно достичь целей», — сказано в заявлении представителя хуситов. Слова цитирует РИА Новости. Кроме того, йеменская сторона конфликта заявила о своей готовности участвовать в любых военных операциях против Израиля.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что Иран не нанес ущерб боеспособности израильских ВВС в ходе ночной ракетной атаки, пишет RT. отмечается, что ночью Иран выпустил в сторону Израиля около 180 ракет, большая часть из которых была перехвачена.

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Израильские военные объекты были подвержены атакам крылатыми ракетами со стороны йеменских хуситов. Об этом сообщил военный представитель хуситов. «Ракетные силы <…> провели военную операцию, целями которой были военные объекты [в Израиле] <…> с применением крылатых ракет. <…> Ракеты смогли успешно достичь целей», — сказано в заявлении представителя хуситов. Слова цитирует РИА Новости. Кроме того, йеменская сторона конфликта заявила о своей готовности участвовать в любых военных операциях против Израиля. Ранее ЦАХАЛ сообщил, что Иран не нанес ущерб боеспособности израильских ВВС в ходе ночной ракетной атаки, пишет RT. отмечается, что ночью Иран выпустил в сторону Израиля около 180 ракет, большая часть из которых была перехвачена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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