Сколько теперь лететь в Дубай

Время полета из Москвы в Дубай увеличиться до 8 часов

02 октября 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Из-за обстановки на Ближнем Востоке лететь из Москвы в Дубай придется на 2,5 часа дольше Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке россиянам будет сложнее попасть в ОАЭ. Как сообщают в СМИ, продолжительность авиарейсов из России в Дубай увеличится до восьми часов. «Время полета из Москвы в Дубай увеличится на 2,5 часа. Теперь, чтобы отдохнуть на побережье Персидского залива, соотечественникам придется лететь более восьми часов вместо 5,5», — пишет «Лента.ру». Представители «Уральских авиалиний» подтвердили, что рейсы из Москвы и Екатеринбурга в ОАЭ будут осуществляться по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман. Это связано с необходимостью избегать зон повышенного риска на Ближнем Востоке. Также на рейсы Москва — Дубай — Москва будет добавлена посадка для дозаправки, вероятно, в Душанбе. Ранее пассажир самолета, летевшего в Дубай, заснял залп иранских ракет, которыми был атакован Израиль. На кадрах не видно точное число ракет, но предположительно их было запущено около десятка. Последствия удара на видео не попали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке россиянам будет сложнее попасть в ОАЭ. Как сообщают в СМИ, продолжительность авиарейсов из России в Дубай увеличится до восьми часов. «Время полета из Москвы в Дубай увеличится на 2,5 часа. Теперь, чтобы отдохнуть на побережье Персидского залива, соотечественникам придется лететь более восьми часов вместо 5,5», — пишет «Лента.ру». Представители «Уральских авиалиний» подтвердили, что рейсы из Москвы и Екатеринбурга в ОАЭ будут осуществляться по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман. Это связано с необходимостью избегать зон повышенного риска на Ближнем Востоке. Также на рейсы Москва — Дубай — Москва будет добавлена посадка для дозаправки, вероятно, в Душанбе. Ранее пассажир самолета, летевшего в Дубай, заснял залп иранских ракет, которыми был атакован Израиль. На кадрах не видно точное число ракет, но предположительно их было запущено около десятка. Последствия удара на видео не попали.