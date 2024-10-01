01 октября 2024

Генпрокуратура потребовала арестовать средства двух банков в России

Генпрокуратура попросила суд арестовать средства JP Morgan Chase Bank в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Генпрокуратура подала иск к банку JPMorgan Фото:

Генеральная прокуратура России запросила арест средств Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в рамках судебного разбирательства. Об этом сообщил источник, близкий к надзорному ведомству.

«Генеральная прокуратура РФ попросила принять обеспечительные меры и наложить арест на все денежные средства Bank of New York Mellon, находящиеся на счетах в АО КБ „Ситибанк“, и все денежные средства JP Morgan Chase Bank, находящиеся на счетах в ООО КБ 'Дж. Морган Банк Интернешнл'», — уточнил источник, передает РИА Новости.

Иск Генпрокуратуры РФ к американским банкам и украинским структурам свидетельствует о «обоюдном замысле» США и Украины по захвату российского имуществ, заявил собеседник агентства. По его словам, в апреле 2022 года США ввели санкции против «Сбербанка», и все его активы в американской юрисдикции были «заморожены», что подтверждает «обоюдный замысел властей США и Украины, направленный на повсеместное преследование, удержание и захват российского имущества, в том числе для его использования против обороноспособности России'», — отметил источник.

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Генеральная прокуратура России запросила арест средств Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в рамках судебного разбирательства. Об этом сообщил источник, близкий к надзорному ведомству. «Генеральная прокуратура РФ попросила принять обеспечительные меры и наложить арест на все денежные средства Bank of New York Mellon, находящиеся на счетах в АО КБ „Ситибанк“, и все денежные средства JP Morgan Chase Bank, находящиеся на счетах в ООО КБ 'Дж. Морган Банк Интернешнл'», — уточнил источник, передает РИА Новости. Иск Генпрокуратуры РФ к американским банкам и украинским структурам свидетельствует о «обоюдном замысле» США и Украины по захвату российского имуществ, заявил собеседник агентства. По его словам, в апреле 2022 года США ввели санкции против «Сбербанка», и все его активы в американской юрисдикции были «заморожены», что подтверждает «обоюдный замысел властей США и Украины, направленный на повсеместное преследование, удержание и захват российского имущества, в том числе для его использования против обороноспособности России'», — отметил источник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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