В Челябинске составили рейтинг лучших больниц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера в Кыштым. Челябинск, регистратура, поликлиника, медицина, здравоохранение, больница
Рейтинг составлен по отзывам пациентов на сайте «ПроДокторов» Фото:

В Челябинске составлен рейтинг лучших медицинских учреждений по отзывам пациентов. Об этом сообщает сервис «ПроДокторов».

«В список попали 25 больниц. Согласно отзывам пациентов, лучшей стал Стационар „РЖД-Медицина“ на Доватора с оценкой 4,7, на последнем месте — Городской андрологический центр, где нет отзывов и отметок», — указано на портале «ПроДокторов».

На сайта можно ознакомиться с настоящими отзывами пациентов, которые хвалят профессионализм врачей или наоборот, жалуются на грязные полы. Ранее стало известно, что Челябинский суд разрешил оставить негативный отзыв челябинки Лидии Б. на работу пластического хирурга, который делал ей пластику груди, несмотря на результаты судмедэкспертизы, указывающие на отсутствие врачебной ошибки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске составлен рейтинг лучших медицинских учреждений по отзывам пациентов. Об этом сообщает сервис «ПроДокторов». «В список попали 25 больниц. Согласно отзывам пациентов, лучшей стал Стационар „РЖД-Медицина“ на Доватора с оценкой 4,7, на последнем месте — Городской андрологический центр, где нет отзывов и отметок», — указано на портале «ПроДокторов». На сайта можно ознакомиться с настоящими отзывами пациентов, которые хвалят профессионализм врачей или наоборот, жалуются на грязные полы. Ранее стало известно, что Челябинский суд разрешил оставить негативный отзыв челябинки Лидии Б. на работу пластического хирурга, который делал ей пластику груди, несмотря на результаты судмедэкспертизы, указывающие на отсутствие врачебной ошибки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...