В Челябинске составили рейтинг лучших больниц

02 октября 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Рейтинг составлен по отзывам пациентов на сайте «ПроДокторов» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске составлен рейтинг лучших медицинских учреждений по отзывам пациентов. Об этом сообщает сервис «ПроДокторов». «В список попали 25 больниц. Согласно отзывам пациентов, лучшей стал Стационар „РЖД-Медицина“ на Доватора с оценкой 4,7, на последнем месте — Городской андрологический центр, где нет отзывов и отметок», — указано на портале «ПроДокторов». На сайта можно ознакомиться с настоящими отзывами пациентов, которые хвалят профессионализм врачей или наоборот, жалуются на грязные полы. Ранее стало известно, что Челябинский суд разрешил оставить негативный отзыв челябинки Лидии Б. на работу пластического хирурга, который делал ей пластику груди, несмотря на результаты судмедэкспертизы, указывающие на отсутствие врачебной ошибки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске составлен рейтинг лучших медицинских учреждений по отзывам пациентов. Об этом сообщает сервис «ПроДокторов». «В список попали 25 больниц. Согласно отзывам пациентов, лучшей стал Стационар „РЖД-Медицина“ на Доватора с оценкой 4,7, на последнем месте — Городской андрологический центр, где нет отзывов и отметок», — указано на портале «ПроДокторов». На сайта можно ознакомиться с настоящими отзывами пациентов, которые хвалят профессионализм врачей или наоборот, жалуются на грязные полы. Ранее стало известно, что Челябинский суд разрешил оставить негативный отзыв челябинки Лидии Б. на работу пластического хирурга, который делал ей пластику груди, несмотря на результаты судмедэкспертизы, указывающие на отсутствие врачебной ошибки.