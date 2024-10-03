В Свердловской области взлетели цены на мясо. Инфографика

Свердловскстат: в Свердловской области подорожали баранина и свинина

03 октября 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Свинина подорожала на 3,2% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области с августа по сентябрь заметнее всего подорожали баранина и свинина. Актуальные данные об изменении цен опубликованы на сайте Свердловскстата. Свежая баранина подорожала на 4,9% за месяц. В конце августа мясо можно было купить за 740,75 рубля, а в конце сентября стоимость достигла 777,71 рубля. Килограмм свинины в сентябре можно было купить в среднем за 368,57 рубля, тогда как в августе цена составляла 356,93 рубля (+3,2%). Говядина подорожала до 588,73 рубля (+2,2% за месяц); еще в августе килограмм стоил 575,66 рубля. Также подорожали сосиски: в августе их цена составляла 529,14 рубля, а в сентябре — уже 537 рублей (+1,4%). Мясные консервы для детского питания стали стоить 1086,91 рубля вместо 1080,27 рубля (+0,6%). URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с августа по сентябрь заметнее всего подорожали баранина и свинина. Актуальные данные об изменении цен опубликованы на сайте Свердловскстата. Свежая баранина подорожала на 4,9% за месяц. В конце августа мясо можно было купить за 740,75 рубля, а в конце сентября стоимость достигла 777,71 рубля. Килограмм свинины в сентябре можно было купить в среднем за 368,57 рубля, тогда как в августе цена составляла 356,93 рубля (+3,2%). Говядина подорожала до 588,73 рубля (+2,2% за месяц); еще в августе килограмм стоил 575,66 рубля. Также подорожали сосиски: в августе их цена составляла 529,14 рубля, а в сентябре — уже 537 рублей (+1,4%). Мясные консервы для детского питания стали стоить 1086,91 рубля вместо 1080,27 рубля (+0,6%).