Президент России Владимир Путин эффективно использует свои преимущества перед Западом. Так действия российского главы в контексте ядерного сдерживания прокомментировал турецкий политический аналитик Йигит Санер.
«Президент РФ Владимир Путин придерживается очень спокойной, мудрой политики перед провокациями Запада. <…> Обратите внимание на последние заявления Владимира Путина по ядерной доктрине России, это означает, что Путин использует свои козыри в нужном месте и нужное время. Он не будет торопиться, так как условия играют на руку Москве», — заявил Санер в беседе с РИА Новости.
Аналитик подчеркнул, что Россия демонстрирует умелое и взвешенное реагирование на вызовы со стороны Запада. Он отметил успехи российской армии и указал на примеры, такие как ситуация в Курской области, где, по его словам, украинское наступление было остановлено.
Ранее в России заявили, что изменение ядерной доктрины — не дело НАТО. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, позиция экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что эти изменения «не требуют коррекции» со стороны альянса, связана с его антироссийскими взглядами.
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Президент России Владимир Путин эффективно использует свои преимущества перед Западом. Так действия российского главы в контексте ядерного сдерживания прокомментировал турецкий политический аналитик Йигит Санер. «Президент РФ Владимир Путин придерживается очень спокойной, мудрой политики перед провокациями Запада. <…> Обратите внимание на последние заявления Владимира Путина по ядерной доктрине России, это означает, что Путин использует свои козыри в нужном месте и нужное время. Он не будет торопиться, так как условия играют на руку Москве», — заявил Санер в беседе с РИА Новости. Аналитик подчеркнул, что Россия демонстрирует умелое и взвешенное реагирование на вызовы со стороны Запада. Он отметил успехи российской армии и указал на примеры, такие как ситуация в Курской области, где, по его словам, украинское наступление было остановлено. Ранее в России заявили, что изменение ядерной доктрины — не дело НАТО. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, позиция экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что эти изменения «не требуют коррекции» со стороны альянса, связана с его антироссийскими взглядами.