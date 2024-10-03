В Турции намекнули на козыри Путина перед Западом

Турецкий эксперт Санер: Путин в нужное время использует козыри перед Западом

03 октября 2024 в 08:33 Размер текста - 17 +

Турецкий политический аналитик Йигит Санер считает, что Владимир Путин с начала СВО предпринимает очень рациональные шаги Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин эффективно использует свои преимущества перед Западом. Так действия российского главы в контексте ядерного сдерживания прокомментировал турецкий политический аналитик Йигит Санер. «Президент РФ Владимир Путин придерживается очень спокойной, мудрой политики перед провокациями Запада. <…> Обратите внимание на последние заявления Владимира Путина по ядерной доктрине России, это означает, что Путин использует свои козыри в нужном месте и нужное время. Он не будет торопиться, так как условия играют на руку Москве», — заявил Санер в беседе с РИА Новости. Аналитик подчеркнул, что Россия демонстрирует умелое и взвешенное реагирование на вызовы со стороны Запада. Он отметил успехи российской армии и указал на примеры, такие как ситуация в Курской области, где, по его словам, украинское наступление было остановлено. Ранее в России заявили, что изменение ядерной доктрины — не дело НАТО. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, позиция экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что эти изменения «не требуют коррекции» со стороны альянса, связана с его антироссийскими взглядами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин эффективно использует свои преимущества перед Западом. Так действия российского главы в контексте ядерного сдерживания прокомментировал турецкий политический аналитик Йигит Санер. «Президент РФ Владимир Путин придерживается очень спокойной, мудрой политики перед провокациями Запада. <…> Обратите внимание на последние заявления Владимира Путина по ядерной доктрине России, это означает, что Путин использует свои козыри в нужном месте и нужное время. Он не будет торопиться, так как условия играют на руку Москве», — заявил Санер в беседе с РИА Новости. Аналитик подчеркнул, что Россия демонстрирует умелое и взвешенное реагирование на вызовы со стороны Запада. Он отметил успехи российской армии и указал на примеры, такие как ситуация в Курской области, где, по его словам, украинское наступление было остановлено. Ранее в России заявили, что изменение ядерной доктрины — не дело НАТО. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, позиция экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что эти изменения «не требуют коррекции» со стороны альянса, связана с его антироссийскими взглядами.