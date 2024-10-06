Новоизбранная «Мисс Россия» поделилась своими планами

Девушка также призналась, что после победы ее переполняет радость и волнение за будущее. Она считает, что главное для участниц конкурса — получать удовольствие от процесса.
Финал конкурса прошел в Barvikha Luxury Village. Дирекция отбирала участниц из 85 тысяч заявок от девушек из разных частей России. За главный титул боролись 20 девушек, которые набрали большее количество голосов от зрителей. Подробнее о том, как прошел финал всероссийского конкурса — в материале URA.RU.
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Победительница конкурса «Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева планирует завоевать титул «Мисс Вселенная». Она заявила, что приложит все усилия для этого. «Дальнейшие планы — это, конечно же, достойно представить Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», — заявила Алексеева. Ее цитирует «Лента.ру». Девушка также призналась, что после победы ее переполняет радость и волнение за будущее. Она считает, что главное для участниц конкурса — получать удовольствие от процесса. Финал конкурса прошел в Barvikha Luxury Village. Дирекция отбирала участниц из 85 тысяч заявок от девушек из разных частей России. За главный титул боролись 20 девушек, которые набрали большее количество голосов от зрителей. Подробнее о том, как прошел финал всероссийского конкурса — в материале URA.RU.