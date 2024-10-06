Новоизбранная «Мисс Россия» поделилась своими планами

«Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева планирует отправиться на «Мисс Вселенную»
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Валентина Алексеева получила титул «Мисс Россия-2024» Фото:

Победительница конкурса «Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева планирует завоевать титул «Мисс Вселенная». Она заявила, что приложит все усилия для этого.

«Дальнейшие планы — это, конечно же, достойно представить Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», — заявила Алексеева. Ее цитирует «Лента.ру».

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Девушка также призналась, что после победы ее переполняет радость и волнение за будущее. Она считает, что главное для участниц конкурса — получать удовольствие от процесса.

Финал конкурса прошел в Barvikha Luxury Village. Дирекция отбирала участниц из 85 тысяч заявок от девушек из разных частей России. За главный титул боролись 20 девушек, которые набрали большее количество голосов от зрителей. Подробнее о том, как прошел финал всероссийского конкурса — в материале URA.RU.

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Победительница конкурса «Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева планирует завоевать титул «Мисс Вселенная». Она заявила, что приложит все усилия для этого. «Дальнейшие планы — это, конечно же, достойно представить Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», — заявила Алексеева. Ее цитирует «Лента.ру». Девушка также призналась, что после победы ее переполняет радость и волнение за будущее. Она считает, что главное для участниц конкурса — получать удовольствие от процесса. Финал конкурса прошел в Barvikha Luxury Village. Дирекция отбирала участниц из 85 тысяч заявок от девушек из разных частей России. За главный титул боролись 20 девушек, которые набрали большее количество голосов от зрителей. Подробнее о том, как прошел финал всероссийского конкурса — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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