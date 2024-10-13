13 октября 2024

Суд заставил мусульман отреставрировать мечеть в пермском городе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На реставрацию мечети суд дал три года
На реставрацию мечети суд дал три года Фото:

Арбитражный суд Пермского края обязал «Региональное духовное управление мусульман Пермского края» восстановить мечеть в Осе. Здание является памятником архитектуры, но региональная инспекция по охране объектов культурного наследия обнаружила, что мусульмане не следят за его состоянием.

«„Региональное духовное управление мусульман Пермского края в составе центрального духовного управления мусульман России“ будет обязано восстановить в Осе памятник градостроительства и архитектуры „Мечеть“. Исковое заявление ведомства суд удовлетворил 26 сентября», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документы суда.

В ходе проверки инспекция по охране объектов культурного наследия выяснила, что в здании нет минарета, стерта краска на стенах, отсутствуют водосточные трубы, не работает система отопления и другие проблемы. Суд потребовал отреставрировать здание в течении двух лет, но мусульмане попросили увеличить срок до трех лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Пермского края обязал «Региональное духовное управление мусульман Пермского края» восстановить мечеть в Осе. Здание является памятником архитектуры, но региональная инспекция по охране объектов культурного наследия обнаружила, что мусульмане не следят за его состоянием. «„Региональное духовное управление мусульман Пермского края в составе центрального духовного управления мусульман России“ будет обязано восстановить в Осе памятник градостроительства и архитектуры „Мечеть“. Исковое заявление ведомства суд удовлетворил 26 сентября», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документы суда. В ходе проверки инспекция по охране объектов культурного наследия выяснила, что в здании нет минарета, стерта краска на стенах, отсутствуют водосточные трубы, не работает система отопления и другие проблемы. Суд потребовал отреставрировать здание в течении двух лет, но мусульмане попросили увеличить срок до трех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...