Суд заставил мусульман отреставрировать мечеть в пермском городе

Арбитражный суд Пермского края обязал «Региональное духовное управление мусульман Пермского края» восстановить мечеть в Осе. Здание является памятником архитектуры, но региональная инспекция по охране объектов культурного наследия обнаружила, что мусульмане не следят за его состоянием.
«„Региональное духовное управление мусульман Пермского края в составе центрального духовного управления мусульман России“ будет обязано восстановить в Осе памятник градостроительства и архитектуры „Мечеть“. Исковое заявление ведомства суд удовлетворил 26 сентября», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документы суда.
В ходе проверки инспекция по охране объектов культурного наследия выяснила, что в здании нет минарета, стерта краска на стенах, отсутствуют водосточные трубы, не работает система отопления и другие проблемы. Суд потребовал отреставрировать здание в течении двух лет, но мусульмане попросили увеличить срок до трех лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!