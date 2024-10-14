Нетаньяху сообщил Байдену, что Израиль может ударить по военным целям в Иране

15 октября 2024 в 02:49 Размер текста - 17 +

Нетаньяху заявил о планах Израиля продолжить наносить удары по инфраструктуре Ирана Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о желании Израиля наносить удары по военным объектам Ирана. Об этом он сообщил в разговоре с администрацией президента США Джо Байдена. «Нетаньяху сообщил, что планирует выбрать в качестве цели военную инфраструктуру в Иране», — информирует газета The Washington Post со ссылкой на источники. По информации издания, это означает, что со стороны еврейского государства может последовать «более ограниченный ответный удар с тем, чтобы не допустить полномасштабной войны». 1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю в ответ на убийства представителей ХАМАС, «Хезболлах» и Корпуса стражей исламской революции. Израиль, в свою очередь, заявил о перехвате большинства из около 180 запущенных ракет. Генштаб Израиля анонсировал ответные действия, а верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил о возможности более масштабных ударов по Израилю. При этом по данным телекомпания Kan со ссылкой на источник, Иран сообщил США, что не ответит Израилю при ударе по определенным целям, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о желании Израиля наносить удары по военным объектам Ирана. Об этом он сообщил в разговоре с администрацией президента США Джо Байдена. «Нетаньяху сообщил, что планирует выбрать в качестве цели военную инфраструктуру в Иране», — информирует газета The Washington Post со ссылкой на источники. По информации издания, это означает, что со стороны еврейского государства может последовать «более ограниченный ответный удар с тем, чтобы не допустить полномасштабной войны». 1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю в ответ на убийства представителей ХАМАС, «Хезболлах» и Корпуса стражей исламской революции. Израиль, в свою очередь, заявил о перехвате большинства из около 180 запущенных ракет. Генштаб Израиля анонсировал ответные действия, а верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил о возможности более масштабных ударов по Израилю. При этом по данным телекомпания Kan со ссылкой на источник, Иран сообщил США, что не ответит Израилю при ударе по определенным целям, передает RT.