Режиссер «Претендентов» снимет нового «Американского психопата»: что известно о фильме

Американская кинокомпания Lionsgate займется съемками нового фильма по роману современного писателя Брета Истона Эллиса «Американский психопат». Режиссерское кресло займет Лука Гуаданьино из Италии, сообщает местное издание Deadline. Что известно о режиссере и сценаристе фильма, об актерах и дате выхода — читайте в материале URA.RU.
Что известно о режиссере Луке Гуаданьино
Лука Гуаданьино — итальянский режиссер, продюсер и сценарист. Он дебютировал на Каннском кинофестивале в 1999 году с фильмом «Протагонисты», главную роль в котором сыграла британская актриса Тильда Суинтон.
«Лука — блестящий художник и идеальный визионер, способный создать совершенно новую интерпретацию этого мощного и классического произведения», — рассказал представитель Lionsgate. «Мы очень рады, что еще один отличный режиссер присоединился к нам», — отметил он. В настоящее время Лука Гуаданьино находится на завершающей стадии переговоров со студией.
Всемирную известность режиссер получил после выхода мистического фильма ужасов «Суспирия» в 2018 году — ремейка одноименного хоррора 1977 года Дарио Ардженто. Переосмысление классики итальянского джалло (поджанр итальянских фильмов ужасов, сочетающий элементы криминального триллера и эротики — прим. URA.RU) разделило критиков на два лагеря: пока одни хвалили картину за впечатляющий визуальный стиль и отличный сюжет, другие обвиняли «Суспирию» в затянутости и отсутствии напряжения.
Последний на сегодняшний фильм режиссера — спортивная драма о любовном треугольнике «Претенденты» с Зендеей в главной роли. Критики тепло оценили работу Гуаданьино, а главная актриса выиграла награду за свою роль на премии Astra Awards (была ежегодной наградой австралийской индустрии абонентского телевидения — прим. URA.RU).
Что известно о сценаристе и об актерах фильма
Новый сценарий напишет кинопродюсер и режиссер Скотт З. Бернс. Еще неизвестно, когда выйдет новый «Американский психопат» и кто сыграет в нем главные роли.
Является ли фильм «Американский психопат» ремейком фильма 2000 года
В студии подчеркнули, что новый фильм не станет ремейком фильма 2000 года. Сатирический фильм ужасов «Американский психопат» по одноименному роману Брета Истона Эллиса вышел в 2000 году. Главные роли в нем сыграли Кристиан Бэйл, Уиллем Дефо и Джаред Лето. С годами фильм приобрел культовый статус, а некоторый сцены из него стали популярными мемами.
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