Режиссер «Претендентов» снимет нового «Американского психопата»: что известно о фильме

Лука Гуаданьино снимет фильм о Патрике Бейтмане «Американский психопат»

19 октября 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Новый «Американский психопат» не будет ремейком фильма 2000 года Кадр из фильма «Американский психопат» Американская кинокомпания Lionsgate займется съемками нового фильма по роману современного писателя Брета Истона Эллиса «Американский психопат». Режиссерское кресло займет Лука Гуаданьино из Италии, сообщает местное издание Deadline. Что известно о режиссере и сценаристе фильма, об актерах и дате выхода — читайте в материале URA.RU. Что известно о режиссере Луке Гуаданьино Лука Гуаданьино — итальянский режиссер, продюсер и сценарист. Он дебютировал на Каннском кинофестивале в 1999 году с фильмом «Протагонисты», главную роль в котором сыграла британская актриса Тильда Суинтон. «Лука — блестящий художник и идеальный визионер, способный создать совершенно новую интерпретацию этого мощного и классического произведения», — рассказал представитель Lionsgate. «Мы очень рады, что еще один отличный режиссер присоединился к нам», — отметил он. В настоящее время Лука Гуаданьино находится на завершающей стадии переговоров со студией. Всемирную известность режиссер получил после выхода мистического фильма ужасов «Суспирия» в 2018 году — ремейка одноименного хоррора 1977 года Дарио Ардженто. Переосмысление классики итальянского джалло (поджанр итальянских фильмов ужасов, сочетающий элементы криминального триллера и эротики — прим. URA.RU) разделило критиков на два лагеря: пока одни хвалили картину за впечатляющий визуальный стиль и отличный сюжет, другие обвиняли «Суспирию» в затянутости и отсутствии напряжения. Последний на сегодняшний фильм режиссера — спортивная драма о любовном треугольнике «Претенденты» с Зендеей в главной роли. Критики тепло оценили работу Гуаданьино, а главная актриса выиграла награду за свою роль на премии Astra Awards (была ежегодной наградой австралийской индустрии абонентского телевидения — прим. URA.RU). Что известно о сценаристе и об актерах фильма Новый сценарий напишет кинопродюсер и режиссер Скотт З. Бернс. Еще неизвестно, когда выйдет новый «Американский психопат» и кто сыграет в нем главные роли. Является ли фильм «Американский психопат» ремейком фильма 2000 года В студии подчеркнули, что новый фильм не станет ремейком фильма 2000 года. Сатирический фильм ужасов «Американский психопат» по одноименному роману Брета Истона Эллиса вышел в 2000 году. Главные роли в нем сыграли Кристиан Бэйл, Уиллем Дефо и Джаред Лето. С годами фильм приобрел культовый статус, а некоторый сцены из него стали популярными мемами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американская кинокомпания Lionsgate займется съемками нового фильма по роману современного писателя Брета Истона Эллиса «Американский психопат». Режиссерское кресло займет Лука Гуаданьино из Италии, сообщает местное издание Deadline. Что известно о режиссере и сценаристе фильма, об актерах и дате выхода — читайте в материале URA.RU. Лука Гуаданьино — итальянский режиссер, продюсер и сценарист. Он дебютировал на Каннском кинофестивале в 1999 году с фильмом «Протагонисты», главную роль в котором сыграла британская актриса Тильда Суинтон. «Лука — блестящий художник и идеальный визионер, способный создать совершенно новую интерпретацию этого мощного и классического произведения», — рассказал представитель Lionsgate. «Мы очень рады, что еще один отличный режиссер присоединился к нам», — отметил он. В настоящее время Лука Гуаданьино находится на завершающей стадии переговоров со студией. Всемирную известность режиссер получил после выхода мистического фильма ужасов «Суспирия» в 2018 году — ремейка одноименного хоррора 1977 года Дарио Ардженто. Переосмысление классики итальянского джалло (поджанр итальянских фильмов ужасов, сочетающий элементы криминального триллера и эротики — прим. URA.RU) разделило критиков на два лагеря: пока одни хвалили картину за впечатляющий визуальный стиль и отличный сюжет, другие обвиняли «Суспирию» в затянутости и отсутствии напряжения. Последний на сегодняшний фильм режиссера — спортивная драма о любовном треугольнике «Претенденты» с Зендеей в главной роли. Критики тепло оценили работу Гуаданьино, а главная актриса выиграла награду за свою роль на премии Astra Awards (была ежегодной наградой австралийской индустрии абонентского телевидения — прим. URA.RU). Новый сценарий напишет кинопродюсер и режиссер Скотт З. Бернс. Еще неизвестно, когда выйдет новый «Американский психопат» и кто сыграет в нем главные роли. В студии подчеркнули, что новый фильм не станет ремейком фильма 2000 года. Сатирический фильм ужасов «Американский психопат» по одноименному роману Брета Истона Эллиса вышел в 2000 году. Главные роли в нем сыграли Кристиан Бэйл, Уиллем Дефо и Джаред Лето. С годами фильм приобрел культовый статус, а некоторый сцены из него стали популярными мемами.