Президенту Бразилии запретили лететь на саммит БРИКС

Президент Бразилии отменил визит на саммит БРИКС из-за травмы головы

20 октября 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

Лула да Силва получил травму головы, сообщает G1 Фото: Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет принять участие в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября из-за травмы головы. Об этом рассказали в пресс-службе бразильского лидера. «Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что он будет участвовать в мероприятии в формате видеоконференции по рекомендации врача, который запретил ему длительные авиаперелеты. Президент Бразилии получил травму головы у себя дома. Его доставили в больницу, сообщает издание G1 . С 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. В нем примут участие более 20 мировых лидеров, подтвердивших свое присутствие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет принять участие в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября из-за травмы головы. Об этом рассказали в пресс-службе бразильского лидера. «Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что он будет участвовать в мероприятии в формате видеоконференции по рекомендации врача, который запретил ему длительные авиаперелеты. Президент Бразилии получил травму головы у себя дома. Его доставили в больницу, сообщает издание G1. С 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. В нем примут участие более 20 мировых лидеров, подтвердивших свое присутствие.