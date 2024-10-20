Президенту Бразилии запретили лететь на саммит БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет принять участие в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября из-за травмы головы. Об этом рассказали в пресс-службе бразильского лидера.
«Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что он будет участвовать в мероприятии в формате видеоконференции по рекомендации врача, который запретил ему длительные авиаперелеты.
Президент Бразилии получил травму головы у себя дома. Его доставили в больницу, сообщает издание
С 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. В нем примут участие более 20 мировых лидеров, подтвердивших свое присутствие.
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