Президенту Бразилии запретили лететь на саммит БРИКС

Президент Бразилии отменил визит на саммит БРИКС из-за травмы головы
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Лула да Силва получил травму головы, сообщает G1 Фото:

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет принять участие в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября из-за травмы головы. Об этом рассказали в пресс-службе бразильского лидера.

«Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что он будет участвовать в мероприятии в формате видеоконференции по рекомендации врача, который запретил ему длительные авиаперелеты.

Президент Бразилии получил травму головы у себя дома. Его доставили в больницу, сообщает издание G1.

С 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. В нем примут участие более 20 мировых лидеров, подтвердивших свое присутствие.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет принять участие в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября из-за травмы головы. Об этом рассказали в пресс-службе бразильского лидера. «Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что он будет участвовать в мероприятии в формате видеоконференции по рекомендации врача, который запретил ему длительные авиаперелеты. Президент Бразилии получил травму головы у себя дома. Его доставили в больницу, сообщает издание G1. С 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. В нем примут участие более 20 мировых лидеров, подтвердивших свое присутствие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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