Российских школьников пугают заменой классических произведений на литературу об СВО

Информация о том, что в российских школах якобы собираются заменить классические произведения на литературу о специальной военной операции, является фейком. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
Данные о замене классической литературы в школьной программе на книги об СВО отсутствуют в официальных документах Минпросвещения России. Ведомство разъяснило, что подготовило рекомендательный список произведений патриотической направленности исключительно для внеклассного чтения. Эти произведения не являются обязательными и не входят в учебные программы по литературе. Соответствующая информация содержится в пресс-релизе на официальном сайте министерства.
На ложность информации о «замене классики» также указывает содержание самого перечня. Произведения, посвященные СВО, составляют в нем лишь небольшую часть: 2 книги из 28 в списке для 5–9 классов и 6 из 22 — для 10–11 классов. Основной массив списка составляют книги о Великой Отечественной войне, истории России и выдающихся личностях. Речи об исключении произведений Александра Пушкина или Льва Толстого из школьной программы не идет.
Фейк о «замене классики на литературу об СВО» начал распространяться рядом украинских telegram-каналов, которые исказили суть рекомендаций Минпросвещения. Крупные российские федеральные СМИ в своих публикациях указали исключительно на рекомендательный и внеурочный характер нововведения, а также на то, что список в основном состоит из произведений о патриотизме и истории, а не только об СВО.
