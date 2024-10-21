Качество воздуха улучшилось в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятия в Челябинской области сократили выбросы в период НМУ (архивное фото)
Предприятия в Челябинской области сократили выбросы в период НМУ (архивное фото) Фото:

В Челябинске улучшились показатели качества атмосферного воздуха, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии. Днем отмечались незначительные превышения по сероводороду, но к вечеру показатели нормализовались.

«В Челябинске отмечается улучшение показателей качества атмосферного воздуха. 21 октября, по данным территориальной системы наблюдения, незначительные превышения по сероводороду фиксировались около 15:00 в Центральном районе Челябинска. В данный момент превышений нет», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Промышленные предприятия Челябинской области приложили максимум усилий для снижения нагрузки на окружающую среду в неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). 17-20 октября в столице региона действовал режим НМУ второй степени, при котором промышленников обязали сократить выбросы на 30-40 процентов. Более десятка предприятий, в числе которых ЧМК, ЧЭМК, «Форвард Энерго», МУП «ПОВВ» и другие, существенно снизили объемы производства.

Режим НМУ во всех городах Челябинской области, кроме Магнитогорска, снят. В Магнитогорске он продлен до 19:00 22 октября, добавили в региональном минэкологии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске улучшились показатели качества атмосферного воздуха, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии. Днем отмечались незначительные превышения по сероводороду, но к вечеру показатели нормализовались. «В Челябинске отмечается улучшение показателей качества атмосферного воздуха. 21 октября, по данным территориальной системы наблюдения, незначительные превышения по сероводороду фиксировались около 15:00 в Центральном районе Челябинска. В данный момент превышений нет», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Промышленные предприятия Челябинской области приложили максимум усилий для снижения нагрузки на окружающую среду в неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). 17-20 октября в столице региона действовал режим НМУ второй степени, при котором промышленников обязали сократить выбросы на 30-40 процентов. Более десятка предприятий, в числе которых ЧМК, ЧЭМК, «Форвард Энерго», МУП «ПОВВ» и другие, существенно снизили объемы производства. Режим НМУ во всех городах Челябинской области, кроме Магнитогорска, снят. В Магнитогорске он продлен до 19:00 22 октября, добавили в региональном минэкологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...