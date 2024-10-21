Качество воздуха улучшилось в Челябинске

В Челябинске улучшились показатели качества атмосферного воздуха, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии. Днем отмечались незначительные превышения по сероводороду, но к вечеру показатели нормализовались.
«В Челябинске отмечается улучшение показателей качества атмосферного воздуха. 21 октября, по данным территориальной системы наблюдения, незначительные превышения по сероводороду фиксировались около 15:00 в Центральном районе Челябинска. В данный момент превышений нет», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Промышленные предприятия Челябинской области приложили максимум усилий для снижения нагрузки на окружающую среду в неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). 17-20 октября в столице региона действовал режим НМУ второй степени, при котором промышленников обязали сократить выбросы на 30-40 процентов. Более десятка предприятий, в числе которых ЧМК, ЧЭМК, «Форвард Энерго», МУП «ПОВВ» и другие, существенно снизили объемы производства.
Режим НМУ во всех городах Челябинской области, кроме Магнитогорска, снят. В Магнитогорске он продлен до 19:00 22 октября, добавили в региональном минэкологии.
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