Автомобилистов предупредили о росте цен на запчасти

Цены на китайские и корейские запчасти выросли, но не настолько значительно, как могло бы быть. Подобное произошло из-за изменения курса валют и ухода некоторых дилеров с российского рынка. Об этом сообщила представитель компании-поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева, спрогнозировав дальнейшее увеличение стоимости запчастей.
«Дело в том, что автозапчасти, как и автомобили, серьезно привязаны к стране-производителю. Почему сильно подорожали автомобили? Во-первых, это курс валют. Во-вторых, уход официальных дилеров, что повлекло изменение логистической цепочки доставки авто из Евросоюза в Россию и, соответственно, повышение таможенных пошлин и прочих нюансов», — заявила Малышева. Ее слова передает «Лента.ру».
Автоэксперт также отметила, что дальнейший рост цен на запчасти будет зависеть от множества факторов, включая курс валют. По ее словам, на данный момент доллар дорожает, в связи с чем повышаются цены на все импортные товары.
С января 2024 года цены на запчасти для автомобилей выросли на 78%. Так, значительный рост цен затронул такие марки, как Volkswagen, Audi и Skoda. Кроме того, за два последних года цены на комплектующие для некоторых марок машин выросли на 264%, передает VSE42.RU.
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