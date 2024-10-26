В горнозаводском крае Челябинской области ночью 27 октября продолжились начавшиеся накануне зимние осадки. Снег пролетает над западной частью региона — в городах Сатка и Усть-Катав. Об этом свидетельствуют данные метеосервиса Ventusky.
«В Сатке снег будет продолжаться до 11 часов утра. Температура воздуха будет около нуля. В Усть-Катаве снег прекратится после 10:00. Столбик термометра будет также в районе нулевой отметки», — следует из данных сервиса.
В некоторых районах области ожидается замерзающий дождь. Осадки, согласно карте, захватывают территорию от границы с Башкирией до Златоуста.
Ранее URA.RU писало, что с утра 26 октября о снеге в горной части Челябинской области сообщали автомобилисты, выехавшие на трассу М-5. Зимние осадки шли близ города Бакала и поселка Кропачево.
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