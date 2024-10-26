26 октября 2024

В горных районах Челябинской области продолжается снег. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Снег идет в западной части Челябинской области Фото:

В горнозаводском крае Челябинской области ночью 27 октября продолжились начавшиеся накануне зимние осадки. Снег пролетает над западной частью региона — в городах Сатка и Усть-Катав. Об этом свидетельствуют данные метеосервиса Ventusky.

«В Сатке снег будет продолжаться до 11 часов утра. Температура воздуха будет около нуля. В Усть-Катаве снег прекратится после 10:00. Столбик термометра будет также в районе нулевой отметки», — следует из данных сервиса.

В некоторых районах области ожидается замерзающий дождь. Осадки, согласно карте, захватывают территорию от границы с Башкирией до Златоуста.

Ранее URA.RU писало, что с утра 26 октября о снеге в горной части Челябинской области сообщали автомобилисты, выехавшие на трассу М-5. Зимние осадки шли близ города Бакала и поселка Кропачево.

Снег в Челябинской области идет от границы с Башкирией до Златоуста
Снег в Челябинской области идет от границы с Башкирией до Златоуста

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В горнозаводском крае Челябинской области ночью 27 октября продолжились начавшиеся накануне зимние осадки. Снег пролетает над западной частью региона — в городах Сатка и Усть-Катав. Об этом свидетельствуют данные метеосервиса Ventusky. «В Сатке снег будет продолжаться до 11 часов утра. Температура воздуха будет около нуля. В Усть-Катаве снег прекратится после 10:00. Столбик термометра будет также в районе нулевой отметки», — следует из данных сервиса. В некоторых районах области ожидается замерзающий дождь. Осадки, согласно карте, захватывают территорию от границы с Башкирией до Златоуста. Ранее URA.RU писало, что с утра 26 октября о снеге в горной части Челябинской области сообщали автомобилисты, выехавшие на трассу М-5. Зимние осадки шли близ города Бакала и поселка Кропачево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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