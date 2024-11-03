Противники кандидата в президенты США Дональда Трампа установили бронзовую скульптуру стола с фекалиями перед зданием Капитолия, чтобы напомнить о событиях января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание.
На подписи к скульптуре указано: «Этот мемориал чествует храбрых мужчин и женщин, которые ворвались в Капитолий Соединенных Штатов 6 января 2021 года, чтобы грабить, мочиться и испражняться в этих священных залах, чтобы отменить выборы», — сообщает The Guardian. Как передает «Пятый канал», скульптура названа «Решительный стол» и получила официальное разрешение для установки.
Уточняется, что пока неизвестно, сколько времени объект будет находиться у Капитолия. Дональд Трамп не давал официальных комментариев относительно этой инсталляции. Также сообщается, что вскоре рядом с Капитолием и Белым домом появится еще одна статуя, дополняющая этот арт-проект.
В Соединенных Штатах Америки 5 ноября 2024 года состоятся президентские выборы. Они станут шестидесятыми в истории страны и определят 47-го президента США. Инаугурация нового главы запланирована на 20 января 2025 года.
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