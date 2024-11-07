Роковая свердловская красотка покопалась в «грязном белье» на всю Россию. Фото, видео

Свердловчанка Анастасия Шахмартова снялась в шоу «Богиня сыска»

07 ноября 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Выпуск с Анастасией выйдет 7 ноября Фото предоставлено телеканалом «Суббота» Свердловчанка Анастасия Шахмартова поборется за потенциального жениха на федеральном канале и устроит обыск в его квартире. Девушка стала участницей нового выпуска шоу «Богиня сыска» рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала «Суббота». 30-летняя Анастасия по профессии диджей, выступает в московских и свердловских клубах под ником ANASTASIA FOGGY. Также девушка снимается в фильмах и сериалах, из последних проектов — картина, в которой участвует актер Владимир Сычев («Физрук», «Жизнь по вызову»). В этот раз свердловчанка засветится на телевидении в шоу, где по правилам молодой человек проверяет на чистоту квартиры трех невест, смотрит их заметки в телефоне, изучает соцсети и составляет общее впечатление о девушках. После этого участник решает: идти с одной из красоток на свидание или нет. Анастасии предстоит показать свое жилье парню, а после вместе отправиться к нему в квартиру, чтобы устроить там аналогичный обыск. Выпуск с Анастасией выйдет 7 ноября на телеканале «Суббота!». Комментировать происходящее будут блогеры Вика Чума, Илья Куруч, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанка Анастасия Шахмартова поборется за потенциального жениха на федеральном канале и устроит обыск в его квартире. Девушка стала участницей нового выпуска шоу «Богиня сыска» рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала «Суббота». 30-летняя Анастасия по профессии диджей, выступает в московских и свердловских клубах под ником ANASTASIA FOGGY. Также девушка снимается в фильмах и сериалах, из последних проектов — картина, в которой участвует актер Владимир Сычев («Физрук», «Жизнь по вызову»). В этот раз свердловчанка засветится на телевидении в шоу, где по правилам молодой человек проверяет на чистоту квартиры трех невест, смотрит их заметки в телефоне, изучает соцсети и составляет общее впечатление о девушках. После этого участник решает: идти с одной из красоток на свидание или нет. Анастасии предстоит показать свое жилье парню, а после вместе отправиться к нему в квартиру, чтобы устроить там аналогичный обыск. Выпуск с Анастасией выйдет 7 ноября на телеканале «Суббота!». Комментировать происходящее будут блогеры Вика Чума, Илья Куруч, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев.