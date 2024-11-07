Роковая свердловская красотка покопалась в «грязном белье» на всю Россию. Фото, видео

Свердловчанка Анастасия Шахмартова снялась в шоу «Богиня сыска»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпуск с Анастасией выйдет 7 ноября
Выпуск с Анастасией выйдет 7 ноября

Свердловчанка Анастасия Шахмартова поборется за потенциального жениха на федеральном канале и устроит обыск в его квартире. Девушка стала участницей нового выпуска шоу «Богиня сыска» рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала «Суббота».

30-летняя Анастасия по профессии диджей, выступает в московских и свердловских клубах под ником ANASTASIA FOGGY. Также девушка снимается в фильмах и сериалах, из последних проектов — картина, в которой участвует актер Владимир Сычев («Физрук», «Жизнь по вызову»).

В этот раз свердловчанка засветится на телевидении в шоу, где по правилам молодой человек проверяет на чистоту квартиры трех невест, смотрит их заметки в телефоне, изучает соцсети и составляет общее впечатление о девушках. После этого участник решает: идти с одной из красоток на свидание или нет.

Анастасии предстоит показать свое жилье парню, а после вместе отправиться к нему в квартиру, чтобы устроить там аналогичный обыск. Выпуск с Анастасией выйдет 7 ноября на телеканале «Суббота!». Комментировать происходящее будут блогеры Вика Чума, Илья Куруч, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев.

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Свердловчанка Анастасия Шахмартова поборется за потенциального жениха на федеральном канале и устроит обыск в его квартире. Девушка стала участницей нового выпуска шоу «Богиня сыска» рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала «Суббота». 30-летняя Анастасия по профессии диджей, выступает в московских и свердловских клубах под ником ANASTASIA FOGGY. Также девушка снимается в фильмах и сериалах, из последних проектов — картина, в которой участвует актер Владимир Сычев («Физрук», «Жизнь по вызову»). В этот раз свердловчанка засветится на телевидении в шоу, где по правилам молодой человек проверяет на чистоту квартиры трех невест, смотрит их заметки в телефоне, изучает соцсети и составляет общее впечатление о девушках. После этого участник решает: идти с одной из красоток на свидание или нет. Анастасии предстоит показать свое жилье парню, а после вместе отправиться к нему в квартиру, чтобы устроить там аналогичный обыск. Выпуск с Анастасией выйдет 7 ноября на телеканале «Суббота!». Комментировать происходящее будут блогеры Вика Чума, Илья Куруч, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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