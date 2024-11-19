Челябинка на «Первом канале» рассказала, что не может побороть пивной алкоголизм

19 ноября 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Юлия рассказала о своей проблеме Гордону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Челябинска Юлия в эфире программы «Мужское/Женское» на «Первом канале» 19 ноября рассказала, что не может побороть пивной алкоголизм. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. «Впервые за десять лет эфира у нас такая история. Наша сегодняшняя героиня сама обратилась за помощью. Она позвонила в ПДН, призналась в проблеме с алкоголем и приехала в студию, чтобы начать путь к выздоровлению», — сообщает пресс-служба «Первого канала» в описании к выпуску программы. Юлия хочет избавиться от алкогольной зависимости. С ее слов, среди недели она не пьет, а вот за выходные выпивает по 9-12 литров пива. Пить начала из-за непростых отношений в первом браке, рассказала героиня. Вредная привычка вредит ее дочерям: 12-летней Виктории и 5-летней Селисе. Юлия из-за пристрастия вызывает на себя органы опеки. «Юлия сообщила нам, что ей тяжело одной воспитывать детей. Детей мы не забирали. Не было оснований. Юлия при общении произвела положительное впечатление, в состоянии алкогольного опьянения мы ее ни разу не видели. В феврале 2023 года закрыли случай. Семью сняли с профилактического учета. В поле зрения органов опеки они больше не попадали», — сообщила по видео Светлана Богданова, директор «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» Ленинского района. Соседка и подруга уверена, что у Юлии травма с детства. Она росла одна без родителей, ее воспитывала бабушка. Сама героиня при этих словах расплакалась и призналась, что не любит, когда вспоминают ее детство. Другая соседка уверена, что все проблемы у Юлии из-за нового мужа, который выгоняет женщину на улицу с детьми и может ударить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Челябинска Юлия в эфире программы «Мужское/Женское» на «Первом канале» 19 ноября рассказала, что не может побороть пивной алкоголизм. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. «Впервые за десять лет эфира у нас такая история. Наша сегодняшняя героиня сама обратилась за помощью. Она позвонила в ПДН, призналась в проблеме с алкоголем и приехала в студию, чтобы начать путь к выздоровлению», — сообщает пресс-служба «Первого канала» в описании к выпуску программы. Юлия хочет избавиться от алкогольной зависимости. С ее слов, среди недели она не пьет, а вот за выходные выпивает по 9-12 литров пива. Пить начала из-за непростых отношений в первом браке, рассказала героиня. Вредная привычка вредит ее дочерям: 12-летней Виктории и 5-летней Селисе. Юлия из-за пристрастия вызывает на себя органы опеки. «Юлия сообщила нам, что ей тяжело одной воспитывать детей. Детей мы не забирали. Не было оснований. Юлия при общении произвела положительное впечатление, в состоянии алкогольного опьянения мы ее ни разу не видели. В феврале 2023 года закрыли случай. Семью сняли с профилактического учета. В поле зрения органов опеки они больше не попадали», — сообщила по видео Светлана Богданова, директор «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» Ленинского района. Соседка и подруга уверена, что у Юлии травма с детства. Она росла одна без родителей, ее воспитывала бабушка. Сама героиня при этих словах расплакалась и призналась, что не любит, когда вспоминают ее детство. Другая соседка уверена, что все проблемы у Юлии из-за нового мужа, который выгоняет женщину на улицу с детьми и может ударить.