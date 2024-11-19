Лавров назвал ответственным Шольца, отказавшего поставлять Украине ракеты Taurus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров заявил, что Шольц поступил ответственно, когда отказал Украине в поставках ракет Taurus
Лавров заявил, что Шольц поступил ответственно, когда отказал Украине в поставках ракет Taurus Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus является ответственной из-за отказа в военной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Канцлер ФРГ придерживается ее [позиции], несмотря на критику и отличие от позиции британцев и французов», — заявил Лавров во время пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро. Его слова передает ТАСС.

Ранее Олаф Шольц многократно высказывался о том, что Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus для ударов по России, передает 360.ru. По словам канцлера, такая военная помощь моет привести к эскалации конфликта в стране. Также на позицию Шольца не повлияет разрешение США для Украины бить дальнобойным оружием по российской территории.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus является ответственной из-за отказа в военной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Канцлер ФРГ придерживается ее [позиции], несмотря на критику и отличие от позиции британцев и французов», — заявил Лавров во время пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро. Его слова передает ТАСС. Ранее Олаф Шольц многократно высказывался о том, что Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus для ударов по России, передает 360.ru. По словам канцлера, такая военная помощь моет привести к эскалации конфликта в стране. Также на позицию Шольца не повлияет разрешение США для Украины бить дальнобойным оружием по российской территории.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...