Лавров назвал ответственным Шольца, отказавшего поставлять Украине ракеты Taurus

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus является ответственной из-за отказа в военной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Канцлер ФРГ придерживается ее [позиции], несмотря на критику и отличие от позиции британцев и французов», — заявил Лавров во время пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро. Его слова передает ТАСС.
Ранее Олаф Шольц многократно высказывался о том, что Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus для ударов по России, передает 360.ru. По словам канцлера, такая военная помощь моет привести к эскалации конфликта в стране. Также на позицию Шольца не повлияет разрешение США для Украины бить дальнобойным оружием по российской территории.
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