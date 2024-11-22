Полковник Тимошенко считает, что один запуск «Орешника» ничего не изменит

Тимошенко: один запуск «Орешника» не привлечет Запад к предметному диалогу

Полковник Тимошенко прокомментировал пуск ракеты «Орешник» Фото: Роман Наумов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военный эксперт и полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что разовый удар «Орешником» по заводу «Южмаш» ничего не изменит. По его словам, Запад задумается о последствиях для себя только при нескольких подобных ударах.

«Сейчас в Пентагоне почешут задницы, подумают, а потом плюнут на все это и продолжат заниматься ерундой. Чтобы они о чем-то задумались, „Орешников“ нужно запустить как минимум несколько. Западу следует показать, что у нас этих „Орешников“ достаточное количество», — рассказал он в ходе разговора с «Ридусом».

Заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх ранее заявила, что применение «Орешника» вызывает беспокойство у Пентагона. Американские военные пока не могут оценить масштаб воздействия этой ракеты.



Ранее полковник Тимошенко высказывался о том, что именно испытание ядерного оружия на Новой земле может побудить Запад к каким-либо действиям. Он считает, что «США и Европа забыли, что такое ядерное оружие».

ВС РФ ударили по заводу «Южмаш» в Днепропетровске гиперзвуковой системой «Орешник» в ответ на агрессию киевского режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего экстренного обращения.