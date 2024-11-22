Полковник Тимошенко считает, что один запуск «Орешника» ничего не изменит

Тимошенко: один запуск «Орешника» не привлечет Запад к предметному диалогу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция Парада Победы. 26 апреля 2024. Москва, армия, военные, тополь м, армия россии, межконтинентальная ракета
Полковник Тимошенко прокомментировал пуск ракеты «Орешник» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный эксперт и полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что разовый удар «Орешником» по заводу «Южмаш» ничего не изменит. По его словам, Запад задумается о последствиях для себя только при нескольких подобных ударах.

«Сейчас в Пентагоне почешут задницы, подумают, а потом плюнут на все это и продолжат заниматься ерундой. Чтобы они о чем-то задумались, „Орешников“ нужно запустить как минимум несколько. Западу следует показать, что у нас этих „Орешников“ достаточное количество», — рассказал он в ходе разговора с «Ридусом».

Заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх ранее заявила, что применение «Орешника» вызывает беспокойство у Пентагона. Американские военные пока не могут оценить масштаб воздействия этой ракеты.

Ранее полковник Тимошенко высказывался о том, что именно испытание ядерного оружия на Новой земле может побудить Запад к каким-либо действиям. Он считает, что «США и Европа забыли, что такое ядерное оружие».

ВС РФ ударили по заводу «Южмаш» в Днепропетровске гиперзвуковой системой «Орешник» в ответ на агрессию киевского режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего экстренного обращения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военный эксперт и полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что разовый удар «Орешником» по заводу «Южмаш» ничего не изменит. По его словам, Запад задумается о последствиях для себя только при нескольких подобных ударах. «Сейчас в Пентагоне почешут задницы, подумают, а потом плюнут на все это и продолжат заниматься ерундой. Чтобы они о чем-то задумались, „Орешников“ нужно запустить как минимум несколько. Западу следует показать, что у нас этих „Орешников“ достаточное количество», — рассказал он в ходе разговора с «Ридусом». Заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх ранее заявила, что применение «Орешника» вызывает беспокойство у Пентагона. Американские военные пока не могут оценить масштаб воздействия этой ракеты. Ранее полковник Тимошенко высказывался о том, что именно испытание ядерного оружия на Новой земле может побудить Запад к каким-либо действиям. Он считает, что «США и Европа забыли, что такое ядерное оружие». ВС РФ ударили по заводу «Южмаш» в Днепропетровске гиперзвуковой системой «Орешник» в ответ на агрессию киевского режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего экстренного обращения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...