Аналитик: Белоруссия совершила политический переворот

Белоруссия совершила политический переворот «на внешнем контуре». Об этом в интервью URA.RU сообщила аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина, комментируя риски западного вмешательства в президентские выборы в стране.
«На внешнем контуре Беларусь совершила политический переворот. За последние четыре года проведена колоссальная работа по переформатированию политического поля. Мы создали новый конституционный орган — Всебелорусское народное собрание. Обновили к текущим реалиям партийный сегмент, перезапустили институты гражданского общества. Мы полностью сохранили преемственность внешнего курса, при этом показали очень высокие адаптивные возможности», — отметила эксперт.
По словам Ольги Лазоркиной, выборы традиционно становятся «наиболее уязвимым периодом в жизни любого государства». Но события 2020 года не повторятся.
«Конечно, внешнее давление [на Белоруссию в период президентских выборов] будет. Но уже совершенно иного качества. Прежде всего потому, что граждане Беларуси принимали непосредственное участие в преобразованиях, которые основаны на запросах и мнениях людей. А то, что создано собственным трудом, всегда ценится дороже», — убеждена аналитик.
Выборы президента в Белоруссии пройдут в январе 2025 года. Действующий глава государства Александр Лукашенко подтвердил свое участие в этой кампании.
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