Аналитик: Белоруссия совершила политический переворот

Аналитик Лазоркина: Белоруссия совершила политический переворот
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президентские выборы в 2025 году для Александра Лукашенко пройдут в более спокойной обстановке, чем это было в 2020 году, уверена аналитик Ольга Лазоркина
Президентские выборы в 2025 году для Александра Лукашенко пройдут в более спокойной обстановке, чем это было в 2020 году, уверена аналитик Ольга Лазоркина Фото:

Белоруссия совершила политический переворот «на внешнем контуре». Об этом в интервью URA.RU сообщила аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина, комментируя риски западного вмешательства в президентские выборы в стране.

«На внешнем контуре Беларусь совершила политический переворот. За последние четыре года проведена колоссальная работа по переформатированию политического поля. Мы создали новый конституционный орган — Всебелорусское народное собрание. Обновили к текущим реалиям партийный сегмент, перезапустили институты гражданского общества. Мы полностью сохранили преемственность внешнего курса, при этом показали очень высокие адаптивные возможности», — отметила эксперт.

По словам Ольги Лазоркиной, выборы традиционно становятся «наиболее уязвимым периодом в жизни любого государства». Но события 2020 года не повторятся.

«Конечно, внешнее давление [на Белоруссию в период президентских выборов] будет. Но уже совершенно иного качества. Прежде всего потому, что граждане Беларуси принимали непосредственное участие в преобразованиях, которые основаны на запросах и мнениях людей. А то, что создано собственным трудом, всегда ценится дороже», — убеждена аналитик.

Выборы президента в Белоруссии пройдут в январе 2025 года. Действующий глава государства Александр Лукашенко подтвердил свое участие в этой кампании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Белоруссия совершила политический переворот «на внешнем контуре». Об этом в интервью URA.RU сообщила аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина, комментируя риски западного вмешательства в президентские выборы в стране. «На внешнем контуре Беларусь совершила политический переворот. За последние четыре года проведена колоссальная работа по переформатированию политического поля. Мы создали новый конституционный орган — Всебелорусское народное собрание. Обновили к текущим реалиям партийный сегмент, перезапустили институты гражданского общества. Мы полностью сохранили преемственность внешнего курса, при этом показали очень высокие адаптивные возможности», — отметила эксперт. По словам Ольги Лазоркиной, выборы традиционно становятся «наиболее уязвимым периодом в жизни любого государства». Но события 2020 года не повторятся. Выборы президента в Белоруссии пройдут в январе 2025 года. Действующий глава государства Александр Лукашенко подтвердил свое участие в этой кампании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...