Челябинский магазин «Красное и белое» затопило кипятком

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В магазине от потопа пострадали товар и техника
В магазине от потопа пострадали товар и техника Фото:

Компания «Альфа-М» сети «Красное и белое» выиграла судебный спор из-за затопления кипятком. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, иск к фирме «Авилум» полностью удовлетворен.

«Истец — „Альфа-М“, ответчик — „Авилум“. Иск удовлетворить полностью», — отмечено в материалах суда. В качестве претензий заявлена сумма на 656,8 тысячи рублей.

В своем иске «Альфа-М» требовала возместить ущерб, нанесенный магазину «К &Б» в результате затопления. Инцидент случился вечером в 21 час 30 минут 30 октября 2021 года в точке на улице Мебельной, 85 А. Из соседнего подвального помещения в подсобку и торговый зал магазина начала хлестать горячая вода. Прибывшие коммунальщики долго искали запорную арматуру. В результате воду перекрыли на следующий день в 10:20 утра. В магазине были повреждены товар, торговое оборудование и техника.

В суд подан также другой иск к «Авилум». В рамках процесса «Альфа-М» потребовала взыскать 302 тысячи, но уменьшила размер до 217,6 тысячи рублей и оплаты проведения экспертизы. Оба заявления суд принял в 2023 году — в апреле и июне. Все требования удовлетворены.

При подготовке материала URA.RU направил запросы к обеим сторонам спора. Ответы к моменту публикации не поступили.

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Компания «Альфа-М» сети «Красное и белое» выиграла судебный спор из-за затопления кипятком. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, иск к фирме «Авилум» полностью удовлетворен. «Истец — „Альфа-М“, ответчик — „Авилум“. Иск удовлетворить полностью», — отмечено в материалах суда. В качестве претензий заявлена сумма на 656,8 тысячи рублей. В своем иске «Альфа-М» требовала возместить ущерб, нанесенный магазину «К &Б» в результате затопления. Инцидент случился вечером в 21 час 30 минут 30 октября 2021 года в точке на улице Мебельной, 85 А. Из соседнего подвального помещения в подсобку и торговый зал магазина начала хлестать горячая вода. Прибывшие коммунальщики долго искали запорную арматуру. В результате воду перекрыли на следующий день в 10:20 утра. В магазине были повреждены товар, торговое оборудование и техника. В суд подан также другой иск к «Авилум». В рамках процесса «Альфа-М» потребовала взыскать 302 тысячи, но уменьшила размер до 217,6 тысячи рублей и оплаты проведения экспертизы. Оба заявления суд принял в 2023 году — в апреле и июне. Все требования удовлетворены. При подготовке материала URA.RU направил запросы к обеим сторонам спора. Ответы к моменту публикации не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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